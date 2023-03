Paciente do CAPS furta notebook de enfermeiro em Franca, SP; vídeo

Câmeras de segurança registraram crime na tarde de sexta-feira (3), enquanto homem estava internado para tratar episódio de dependência química. Paciente furta notebook de enfeiro em Franca, SP, no Caps

Um enfermeiro do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Franca (SP) teve o notebook furtado por um paciente na sexta-feira (3). Imagens das câmeras de segurança registraram o crime.

As imagens mostram quando o paciente, que estava internado para tratamento contra a dependência química, entra na sala onde os funcionários guardam objetos pessoais. Em seguida, ele volta com um case, onde estava o notebook, coloca em um saco de plástico e esconde embaixo do colchão do quarto dele.

O enfermeiro, que prefere não se identificar, disse que o paciente se internou na quinta-feira (2) e pediu alta na sexta após o crime, quando geralmente quem procura ajuda no Caps pode ficar até sete dias no local.

Paciente do Caps em Franca, SP, esconde notebook furtado de enfermeiro embaixo de colchão

Ao dar falta do notebook, a equipe de plantão acessou as imagens das câmeras de segurança e descobriu o furto.

O suspeito foi identificado, mas ele não foi localizado até este sábado (4).

Segundo o enfermeiro, o notebook tinha vários documentos envolvendo o trabalho dele e ainda foram levados um pen drive e um carregador de smartphone. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 5,5 mil.

