Pacientes ficam sem atendimento por falta de médicos em centro de saúde de Campinas: ‘Já foram avisados’

Pacientes que foram na manhã desta quinta-feira (9) ao Centro de Saúde (CS) do Jardim Conceição, em Campinas (SP), ficaram sem receber atendimentos porque a unidade estava sem médicos. A informação foi passada pelos funcionários enquanto as pessoas já estavam na unidade aguardando ser atendidas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde alegou que o problema foi pontual e que dois novos profissionais devem compor o quadro médico “em breve”. Disse, ainda, que todos os pacientes que chegam são acolhidos pela equipe de enfermagem. Veja abaixo o posicionamento completo.

Vídeos obtidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o momento em que um funcionário do local faz o aviso aos pacientes sobre a falta de médicos. Assista acima.

“Pessoal, já foi avisado para vocês que não tem médico, viu? Vocês vão passar no acolhimento de enfermagem. Não está tendo médico aqui agora, só está tendo atendimento de enfermagem, tá bom?”, diz.

Apesar de a prefeitura destacar que a falta de médicos foi pontual, os pacientes afirmaram que o problema se arrasta há meses.

“Não é um problema que acontece de vez em quando, é diariamente. Eu estou aqui com os exames, cheguei aqui na terça-feira, e já me falaram que não tinha médico para atendimento, só a partir de abril. Tem outras pessoas relatando que desde dezembro não tem médico”, diz uma mulher, sem se identificar.

Já uma outra paciente, que também não quis se identificar, cobrou uma explicação dos responsáveis.

“A gente quer uma posição e uma satisfação para nós do que está acontecendo realmente, porque eu acho que a gente merece saber. A população está precisando de cuidados.”

O que diz a prefeitura?

Segundo a Secretaria de Saúde, o CS Conceição conta com dois médicos de saúde da família, mas um deles pediu exoneração e outro, entrou em licença médica. A pasta informou que, dos dois novos profissionais que irão compor a equipe, um chegará na próxima semana.

A secretaria também explicou que, para agilizar o atendimento, a unidade está atendendo com o sistema de teletriagem.

Veja abaixo o posicionamento na íntegra:

“A Secretaria de Saúde informa que trata-se de uma questão pontual. O Centro de Saúde Conceição conta com 2 médicos de saúde da família, sendo que um deles pediu exoneração e outro entrou em licença médica (LTS).

Dois profissionais devem compor a equipe em breve, um já na semana que vem (14/03) e outro está sendo chamado do concurso. Para agilizar o atendimento, a unidade está atendendo com teletriagem. O CS Conceição conta ainda com dois pediatras e 1 ginecologista.

Todos os pacientes que chegam são acolhidos pela equipe de enfermagem e encaminhados conforme a demanda. Casos mais urgentes, com algum risco ou casos agudos, são encaminhados ao Pronto Atendimento.”

