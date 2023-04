Algumas pessoas relatam que chegaram a ficar cerca de sete horas aguardando. Pacientes reclamam do atendimento no Hospital Municipal

Pacientes reclamam do tempo de espera e da lotação no Hospital Municipal de São José dos Campos. Nesta quinta-feira (30), moradores relataram espera de até sete horas para atendimento. O hospital afirma que a demanda está acima da média neste mês (veja mais abaixo).

Imagens registradas na unidade mostram, inclusive, algumas pessoas deitadas no chão com mal-estar aguardando um retorno.

“Tem pessoas idosas esperando. Você vem no posto e não é atendido. Quase cinco horas de espera e não fui atendida ainda”, afirma a cuidadora de idosos Fátima Aparecida Gomes, que reclama da situação desconfortável.

Pacientes reclamam de demora no atendimento do Hospital Municipal de São José dos Campos

Reprodução/TV Vanguarda

Na manhã desta sexta-feira (31), a espera média era de 1h30. Em casos não urgentes, no entanto, a demora para ser chamado por ser chegar a quatro horas.

A Prefeitura de São José dos Campos explicou que a procura pelo serviço tem sido acima da média durante o mês de março e que todos os casos são avaliados de acordo com a urgência. Aqueles que são classificados com pouca ou nenhuma urgência precisam esperar mais.

