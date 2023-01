Padel Vip Celebrities: sabato a Roma il torneo che vedrà sportivi e personaggi noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in favore di SOS Villaggi dei Bambini

Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix vincente che scenderà in campo sabato 21 gennaio con il Padel Vip Celebrities, il torneo che vedrà sportivi e personaggi noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in favore di SOS Villaggi dei Bambini. L’appuntamento è al Forvm Sport Center di Roma, (Via Cornelia, 493) dalle 10.00 alle 13.30.

L’iniziativa, promossa da Armoniae Luxury Events ha una finalità solidale: il ricavato, infatti, sarà destinato a supportare i Programmi di accoglienza e sostegno familiare che SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia.

Sportivi, attori, giornalisti e volti noti della televisione. Saranno tantissimi gli amici dell’Organizzazione a scendere in campo per la solidarietà e sfidarsi a colpi di racchetta: dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero allo scrittore Federico Moccia, dalle attrici Elisabetta Pellini e Nathalie Caldonazzo ai conduttori tv Eleonora Daniele, Beppe Convertini e Manila Nazzaro. Di seguito la lista completa.

Coloro che desiderano assistere all’evento, possono contribuire con una donazione a favore di SOS Villaggi dei bambini. La partecipazione al torneo è, invece, riservata esclusivamente agli iscritti al Forum.

Lista completa dei partecipanti: Andrea Lo Cicero, ex rugbista e conduttore televisivo; Domenico Fortunato, Presidente della Nazionale Italiana Calcio Attori; Mauro Esposito, allenatore ed ex calciatore italiano; Federico Moccia, scrittore e regista; le attrici Elena Bonelli, Nathalie Caldonazzo, Camilla Ferranti, Gabriella Germani, Elisabetta Pellini, Daniela Poggi, Donatella Pompadour, Eleonora Sergio; la regista Janet De Nardis; gli attori Primo Reggiani, Roberto Ciufoli, Joseph Altamura, Danilo Brugia, Jonis Bascir, Pietro Delle Piane, Christian Marazziti, Roberto Olivieri, Andrea Preti, Daniele Antonini e Pietro Romano; i conduttori tv Arianna Ciampoli, Eleonora Daniele, Metis Di Meo, Manila Nazzaro, Beppe Convertini, Stefano Buttafuoco e Savino Zaba; gli ex gieffini Roberta Beta (giornalista), Roberta Nardi (giornalista) Ferdinando Giordano, Maria Monsè (attrice) e Manila Nazzaro (conduttrice tv);Stefano Oradei, ballerino ed ex maestro nella trasmissione tv Ballando con le Stelle, Fabrizio D’Alessio speaker radiofonico; i giornalisti Leonardo Metalli, Elisabetta Migliorelli, Marzia Roncacci, Antonio Pascotto, Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro, Ilaria Antonini; l’inviato Rai Giuseppe Di Tommaso; l’avvocato Daniele Bocciolini; il cantante e conduttore tv, Marcello Cirillo; il veterinario Federico Coccia; Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa; la modella Elisa D’Ospina con il compagno Stefano Macchi; Giorgia Giacobetti, comunicatrice e figlia d’arte; l’ex tronista della trasmissione tv uomini e donne Marcelo Fuentes, gli imprenditori Carlo Bini, Pierpaolo Bini, Lucia Viscio, Massimo Tortorella e Mauro Atturo.

