padova-allarme-listeria,-ritirati-lotti-di-carne-di-manzo-e-di-cavallo

Padova, 22 marzo 2023 – Altri prodotti a base di carne di bovino e di cavallo sono stati ritirati dal mercato per il rischio di contaminazione da listeria. Il richiamo in via precauzionale riguarda in particolare i marchi Rossato e Brunello, prodotti dall’azienda Coppiello Giovanni, ed è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute, con l’avvertenza “di non consumare il prodotto ma riportarlo al punto di acquisto”. I lotti interessati dal rischio contaminazione sono tutti prodotti nello stabilimento con marchio IT 1323 L CE, che a sede a Vigonza, in provincia di Padova

I lotti interessati

Sfilacci di manzo Rossato, con scadenza dal 18/02/2023 al 06/08/2023; Sfilacci di equino Rossato con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023; Sfilacci di equino Brunello con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023; Sfilacci di equino Top Selection Brunello con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023.

Cos’è la Listeriosi

La Listeriosi, ovvero la malattia causata dal batterio listeria monocytogenes, spiega il Ministero, può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie nelle forme più gravi. Nei mesi scorsi diversi prodotti erano stati ritirati per rischio di contaminazione da listeria come wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce.

Il precedente richiamo

A partire dal 10 marzo, il ministero della Salute ha pubblicato diversi richiami di sfilacci di equino e pollo a marchio Coppiello Giovanni. Questi i precedenti lotti interessati dai richiami: Sfilacci di equino Qualità Oro, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Sfilacci di equino, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Sfilacci con carne di equino Casa Ali, in confezione da 80 grammi, con scadenza dal 02/06/2023 al 10/07/2023; Julienne di pollo in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023; Sfilacci di pollo, in confezione da 100 grammi, con scadenza dal 20/03/2023 al 29/04/2023.

