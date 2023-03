padova,-bidello-colpito-da-infarto:-insegnanti-praticano-massaggio-cardiaco-e-lo-salvano

Padova, 22 marzo 2023 – Due docenti effettuano un massaggio cardiaco al bidello colpito da infarto e gli salvano la vita.

É accaduto lunedì scorso presso la scuola media Tommaseo di Conselve, in provincia di Padova, poco prima del suono della campanella d’ingresso, come riportano i giornali locali.

Una insegnante, già nella struttura, vede che il collaboratore scolastico barcolla: sta andando in arresto cardiaco. Con l’aiuto un collega lo sdraia a terra, i ragazzi vengono lasciati fuori dall’istituto per non assistere alla scena e per poter gestire i soccorsi nel migliore dei modi, e vengono subito allertati i soccorsi.

La docente inizia la pratica del massaggio cardiaco che aveva imparato ad un corso ma non aveva mai avuto occasione di mettere in pratica prima. Segue anche le utili indicazioni dell’operatore del 118, chiamato dal collega. L’ambulanza arriva dopo pochi minuti dal vicino ospedale di Schiavonia e il soccorritore può proseguire con le manovre di rianimazione fino al pronto soccorso. L’attività scolastica riprende normalmente ma tutti restano col fiato sospeso per l’operatore scolastico. Il bidello, un uomo di 60 anni residente in zona, si è saputo oggi, è fuori pericolo pur essendo stato ricoverato per gli accertamenti del caso. Quel massaggio cardiaco gli ha salvato la vita.

