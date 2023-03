padova-marathon:-tutte-le-informazioni-su-stracittadine-ed-eventi

Padova, 29 marzo 2023. Padova si mette in moto con la sua maratona. Quello in programma domenica 23 aprile non è solo un appuntamento di primo piano nel calendario podistico internazionale, ma anche una vera festa della città e del suo territorio. Lo è grazie alle Stracittadine, le corse non competitive che ogni anno coinvolgono almeno 15 mila persone in Prato della Valle, in programma in contemporanea con le prove agonistiche della Padova Marathon. Ma lo è anche attraverso un fitto carnet di eventi e iniziative che mirano a valorizzare l’arte, la storia, la cucina, la musica, l’ambiente e le attività commerciali di Padova e del suo territorio, in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio, Agenzia per l’internazionalizzazione, Alì Supermercati, AcegasApsAmga ed EstEnergy.

“Se maratona e mezza maratona si rivolgono ai podisti già pronti per affrontare distanze più impegnative, con le Stracittadine vogliamo invece coinvolgere proprio tutti, perché sono una grande festa popolare, in grado di far indossare pantaloncini e scarpe da ginnastica anche a chi non è allenato ma vuole comunque vivere l’evento, partecipando. Ognuno, quale che sia il suo livello di preparazione, avrà la possibilità di trascorrere una giornata assieme alla famiglia e agli amici, godendosi le bellezze di Padova e la splendida cornice di Prato della Valle, che sarà per l’occasione in grado di offrire una serie di iniziative di notevole interesse”, ha dichiarato Roberto Gasparetto, presidente di Assindustria Sport, nella conferenza stampa a Palazzo Moroni, alla presenza dell’Assessore allo sport del Comune Diego Bonavina, del presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono e di Gianni Canella, vicepresidente di Alì Spa, e Luciana De Mori, responsabile comunicazione di AcegasApsAmga.

“Abbiamo scelto di presentarle assieme alle iniziative di chi collabora con noi proprio perché la Padova Marathon, oltre a essere il più grande evento sportivo della provincia, è quello che meglio sa legare in un unico filo sport e cultura, agonismo e sano stile di vita, e poi turismo, attenzione all’ambiente e aggregazione sociale”.

È, appunto, tutto il ‘sistema Padova’ a essersi attivato in occasione della Padova Marathon. Ecco un excursus fra le principali novità e le attività proposte in questa edizione.

Dove acquistare i pettorali delle Stracittadine

C’è la Stracittadina da un chilometro, pensata appositamente per anziani e portatori di disabilità, e ci sono quelle da 5 e da 10 chilometri. É possibile acquistare in prevendita il pettorale per partecipare in alcuni punti vendita Alì & Aliper selezionati oppure online attraverso il servizio di spesa Aliperme.it. Si riceveranno così oltre al pettorale, la nuova t-shirt ispirata a ‘Padova città europea dello sport’, medaglia e sacca ristoro (da ritirare dopo la corsa, in Prato della Valle), assicurazione, assistenza tecnica e medica. A nutrire la già folta partecipazione dei collaboratori Alì quest’anno ci sarà anche una squadra, preparata dalla coach Chiara Arrigoni di Assindustria Sport, che si cimenterà sulla 10 km non competitiva.

Dal 21 al 30 aprile omaggio e sconto

Dal 21 al 30 aprile 2023 con il voucher, il pettorale o la medaglia della maratona, della mezza maratona e delle Stracittadine, recandosi negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa si riceverà un omaggio o si potrà approfittare di uno sconto dedicato, iniziativa in collaborazione con Appe, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Consorzio Calzaturiero, CIA, Coldiretti, Campagna Amica, Sotto il Salone, CNA e Politecnico Calzaturiero.

Discover Padova: visite guidate

Sabato 22 aprile sarà possibile prenotare una visita guidata Discover Padova a un prezzo ridotto selezionando nell’e-shop del sito turismopadova.it Padova Marathon 22 aprile – ridotto speciale. Basterà inquadrare il QR Code per prenotare. Per informazioni: tel. 049 5207415.

Ingresso scontato ai concerti e musei

Con il voucher, il pettorale o la medaglia della maratona, della mezza maratona e delle Stracittadine ci si potrà recare alle biglietterie di alcuni concerti dell’Orchestra di Padova e del Veneto e usufruire di un ingresso scontato. Per info sulle date dei concerti: opvorchestra.it.

Dal 21 al 25 aprile ingresso gratuito a Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann, Musei Eremitani (esclusa Cappella degli Scrovegni) previa presentazione di un voucher alle biglietterie.

Ma è previsto l’ingresso scontato anche alla mostra di Frida Kahlo e Diego Rivera al Centro Culturale San Gaetano (mostra attiva dal 14 febbraio al 4 giugno) previa presentazione dello stesso voucher.

Evento a ‘impatto zero’ sull’ambiente

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, all’interno del Village allestito in Prato della Valle in occasione di Padova Marathon, AcegasApsAmga in collaborazione con Scart (laboratorio artistico del Gruppo Hera che opera con artisti di livello internazionale e con le Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna e altri istituti d’arte) presenterà l’esclusiva installazione realizzata con materiali di recupero, facendo diventare così i rifiuti arte e simboli d’eccezione.

Grazie al sostegno di AcegasApsAmga, la Padova Marathon potrà inoltre godere del marchio ZeroImpactEvent, a testimonianza delle importanti azioni realizzate dalla multiutility, in collaborazione con gli organizzatori, nel concepire un livello di servizio in grado di ridurre a zero l’impatto ambientale della corsa. Esempi concreti di questo forte impegno saranno il potenziamento dell’attività di pulizia e del servizio di raccolta differenziata lungo tutta l’area dell’evento e la valorizzazione dell’acqua di rete. Runners e cittadini avranno a disposizione oltre 40 erogatori in Prato della Valle, grazie ai quali godere di un’acqua buona, sicura e controllata. Sono infatti oltre 24 mila le analisi compiute ogni anno sull’acqua di Padova, come rendicontato nel report In Buone Acque, disponibile nel sito acegasapsamga.it.

Taxi per disabili e non solo

Taxi Padova offre a tutti i partecipanti alla Padova Marathon che prenotano con App Taxi uno sconto sul prezzo delle corse effettuate il giorno 23 aprile inserendo nel campo note della app il codice: padovamarathon23. Padova Taxi, inoltre, mette a disposizione due mezzi adibiti al trasporto disabili per la giornata di domenica 23 aprile. Per prenotazioni e tariffe telefonare al numero 380 1880790.

Laboratorio esperienziale

Sabato 22 aprile, allo stand di Venice Promex all’Expo Padova Marathon sarà presente un laboratorio esperienziale di lavorazione del pellame per la realizzazione di una calzatura, evento realizzato in collaborazione col Politecnico Calzaturiero.

