padova,-operazione-a-cuore-battente-salva-da-insufficienza-cardiaca-e-fibrillazione

Padova, 15 marzo 2023 – Un intervento chirurgico a ‘cuore battente’: lo ha condotto per la prima volta l’ospedale universitario di Padova su un paziente 62enne che ora sta bene.

L’azienda ospedaliera di Padova detiene da oggi un primato importante a livello mondiale, con un intervento di altissima complessità su un uomo di 62 anni, affetto da insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale.

L’uomo, al suo primo intervento chirurgico al cuore, è in ottime condizioni e l’operazione è perfettamente riuscita. Il 62enne è stato sottoposto contemporaneamente a plastica valvolare e ablazione della fibrillazione con chiusura dell’auricola, il tutto a cuore battente senza circolazione extracorporea. “Rapido e immediato” il recupero del paziente, al suo primo intervento al cuore – riferiscono dall’Azienda Ospedale Università di Padova – dimesso “senza complicazioni dopo pochi giorni” dall’operazione durata circa 4 ore ed eseguita qualche settimana fa dal direttore della Cardiochirurgia, Gino Gerosa, e dalla sua équipe. L’intervento è stato studiato e pianificato realizzando anche un modello in resina trasparente con le stesse caratteristiche del cuore del paziente, spiega una nota. I cardiochirurghi hanno operato praticando un taglio nel torace di circa 5 centimetri nel quinto spazio intercostale sinistro. Una volta entrati dalla punta del cuore, hanno corretto l’insufficienza mitralica applicando alcune neocorde artificiali in goretex. Poi, sotto guida toracoscopica, è stata chiusa l’auricola sinistra con il sistema Lariat, una specie di laccio. Successivamente, sempre con la visione del toracoscopio che magnifica il campo, è stato eseguito l’isolamento epicardico delle vene polmonari, cioè l’ablazione della parete posteriore dell’atrio sinistro. E’ stato ripristinato così il ritmo sinusale, normale, del paziente.

All’equipe medica i complimenti del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Vittorio Ferla