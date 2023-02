Padrasto de adolescente desaparecida em Piraí é preso

Júlia Hemanuelly de Faria Costa, de 15 anos, desapareceu na última segunda-feira. Polícia acredita que o homem tem envolvimento no desaparecimento da enteada. Júlia Faria, de 15 anos

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (20) por suspeita de envolvimento no desaparecimento da enteada, de 15 anos, em Piraí (RJ). Segundo a Polícia Civil, ele nega participação no caso.

Júlia Hemanuelly de Faria Costa desapareceu na última segunda-feira (13). No depoimento dado à polícia, a mãe da menina disse que a filha e o marido não se davam bem e que ele a culpava pelo mau andamento do casamento.

No dia do desaparecimento de Júlia, a mãe e o padrasto saíram para trabalhar às 6h. Duas horas depois, imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito chegando em casa e entrando com o carro de marcha ré na garagem.

Cerca de meia hora depois, ele sai com o veículo. Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que viram o homem colocar “algo volumoso e enrolado em um lençol no banco traseiro do carro”. A polícia acredita se tratar do corpo de Júlia, já que ela ainda não foi encontrada.

O carro do suspeito e a casa em que a família mora foram periciados. Os peritos encontraram sangue em um sofá e, também, no carpete do carro. O material foi coletado para que seja um confronto com o perfil da vítima.

O homem foi preso em casa, no distrito de Arrozal, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado. Ele foi levado para a delegacia e, em seguida, transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam até que o corpo da vítima seja encontrado e a análise dos exames seja concluída.

