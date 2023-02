Padrasto e irmão são presos suspeitos de estuprar e engravidar menina de 11 anos em SC

Padrasto também esfaqueou a esposa, mãe da criança, que está grávida. Caso ocorreu em Nova Erechim. Dupla suspeita dos abusos foi presa na sexta-feira

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente dois homens suspeitos de estuprar e engravidar uma criança de 11 anos em Nova Erechim, no Oeste de Santa Catarina. Conforme a investigação, um deles é padrasto da menina e também investigado por esfaquear a esposa grávida. O outro é irmão dele.

As prisões foram feitas na sexta-feira (17) durante a operação “Infância Perdida”. A criança estava grávida de seis meses e fez o aborto legal no início de fevereiro, segundo o delegado Lucas Almeida.

Ainda, conforme Almeida, as investigações começaram depois que a mãe descobriu que a filha estava grávida. “O corpo dela começou a mudar. Nisso a mãe descobriu que ela estava grávida, expulsou o companheiro de casa e denunciou o caso”, explica.

Com a denúncia, também foi solicitada medida protetiva para mãe e filha contra o homem, que descumpriu. No dia 14 de fevereiro, o suspeito de 42 anos foi até a casa da ex-mulher e a esfaqueou na frente da criança.

A mulher está hospitalizada desde a ocasião e, segundo a polícia, não corre risco de morte. Apesar dos ferimentos, a mulher não perdeu o bebê. Já a menina está sob cuidado de familiares.

Segundo suspeito

No mesmo dia a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o irmão do suspeito, de 30 anos, que também teria abusado da criança. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está a disposição da Justiça.

