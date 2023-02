Padrasto é preso por abuso sexual de enteado de 13 anos em Mossoró

Mandato de prisão foi cumprido na manhã desta segunda-feira (6) na feira do vucu-vuco. Um homem foi preso por abusar sexualmente de um menino de 13 anos, enteado dele, em Mossoró, no Oeste potiguar, na manhã desta segunda-feira (6). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

Segundo a delegada Isabella Turl, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem foi localizado e detido na feira livre do “vuco-vuco”.

A delegacia já investigava o crime há alguns dias e solicitou um mandado de prisão à Justiça. O documento foi expedido pelo Judiciário e cumprido pelos policiais.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem vivia com a mãe do garoto e as investigações começaram após a denúncia da vítima, que entregou aos investigadores um vídeo feito por celular, mostrando o crime.

Giroflex Polícia Civil RN

Cleto Filho/Polícia Civil

