Padrasto é preso por suspeita de tentar estuprar enteada em salão de beleza

Segundo a polícia, homem já foi investigado pelo mesmo crime contra outro parente da esposa dele. Homem suspeito de estuprar uma mulher é preso em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) por suspeita de tentar estuprar a enteada na região central de Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar, ele já foi investigado pelo mesmo crime contra parentes da esposa dele.

A PM informou que o homem invadiu um salão de cabeleireiro e que nesse momento que a vítima chegou ao local.

“Ela trabalha em um salão de beleza e ela nos informou do fato ocorrido, a tentativa de estupro. E no local ele não estava mais. Em busca aos cômodos do salão de beleza, a gente não conseguiu encontrá-lo. De acordo com as informações que ela própria nos passou, o endereço onde ele mora, as equipes se deslocaram até o local onde conseguiu localizar o indiciado onde prendemos em flagrante. Na busca pessoal localizamos papelotes com substância aparentando ser cocaína”, explicou o sargento Sargento Washington Ferreira dos Santos.

Segundo o sargento, o suspeito é padrasto da vítima e possui um inquérito que foi arquivado de tentativa de estupro contra uma pessoa da família da esposa dele. Depois de ouvido na Central de Flagrantes onde a ocorrência foi registrada, o homem ficou preso até a audiência de custódia.

Vittorio Ferla