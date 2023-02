Padrasto é preso suspeito de filmar enteada de 15 anos tomando banho em Sapucaia

Caso aconteceu no distrito de Jamapará. Segundo a Polícia Civil, adolescente percebeu o celular no banheiro e ligou para a mãe. Um homem, de 36 anos, foi preso no domingo (26) suspeito de filmar a enteada, de 15 anos, tomando banho em Sapucaia (RJ). O caso aconteceu no distrito de Jamapará.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente percebeu que o celular do padrasto estava gravando no banheiro e ligou para a mãe, que estava no trabalho.

Após chegar em casa, a mulher chamou a Polícia Militar. O homem, que ainda estava no imóvel, foi levado para a delegacia.

De acordo com a delegada titular da delegacia de Sapucaia, Cláudia Teresa Nardy Abbud, essa foi a segunda vez que o padrasto gravou a enteada no banho.

“Ele já tinha feito uma outra vez. Foi localizada uma outra filmagem no telefone. O segundo vídeo que foi feito ontem [domingo] ele não chegou a ver, porque a menina descobriu e apagou. Mas, o primeiro foi feito antes do carnaval e ainda estava no celular dele”, esclareceu a delegada.

O celular do padrasto foi apreendido e também levado para a delegacia. Ele vai responder por produzir e armazenar conteúdo pornográfico de adolescente com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vittorio Rienzo