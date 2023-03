Padrasto suspeito de estuprar enteado de 9 anos é preso em Barra do Piraí

Investigações apontam que a criança foi vítima de estupro por, ao menos, 10 vezes. Homem também armazenava conteúdo de pornografia infantil no celular. Um homem, de 42 anos, suspeito de estuprar o enteado, de 9 anos, foi preso na quarta-feira (1°) em Barra do Piraí (RJ).

O crime era cometido na casa em que eles moram. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a criança foi estuprada pelo padrasto por, ao menos, 10 vezes.

De acordo com a polícia, o estupro era praticado quando a vítima e o suspeito estavam sozinhos ou, ainda, quando a mãe da criança estava em outro cômodo da casa.

A Polícia Civil informou que o menino foi estuprado pela última vez no carnaval deste ano. Na ocasião, a vítima contou para uma avó, que foi à delegacia e denunciou o crime.

A criança realizou um exame de corpo de delito, que comprovou o estupro.

Durante as investigações, que duraram cerca de sete dias, a polícia apurou que o suspeito já havia sido acusado de estupro contra uma outra criança em 2015, mas foi inocentado por falta de provas.

O homem foi preso em flagrante, no bairro Matadouro. No celular dele, os policiais encontraram ainda conteúdo de pornografia infantil.

O suspeito foi levado para a delegacia e, em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda. Ele vai responder por estupro de vulnerável por várias vezes e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, se condenado, o homem pode pegar uma pena de, ao menos, 20 anos de prisão.

A polícia pede para que as vítimas de violência sexual, tanto homens quanto mulheres, procurem o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) e denunciem o crime. O NIAM funciona na delegacia da cidade.

Investigações aconteceram na 88ª DP

