Padre Fábio de Melo e banda Rosa de Saron cantam no 2º dia do Capital da Fé

A festa é realizada no estacionamento do estádio Nilton Santos, em Palmas. Programação segue até a próxima terça-feira (21), com cantores de renome nacional, como Damares, Cassiane e Pregador Luo. Padre Fábio de Melo sobe ao palco do Capital da Fé, neste sábado (18)

Divulgação

O padre Fábio de Melo e a banda Rosa de Saron são as principais atrações da 2ª noite do Capital da Fé, neste sábado (18). O evento, promovido pela prefeitura durante o período de carnaval, conta com uma programação religiosa.

Depois de dois anos suspenso por causa da pandemia de Covid-19, a festa voltou a ser realizada no estacionamento do estádio Nilton Santos, na região sul de Palmas.

Também haverá artistas regionais na programação e neste sábado se apresentam Padre Geraldinho e Bekão.

Até terça-feira (21), também vão estar na capital para participar da festividade artistas de renome nacional no estilo cristão como Anjos de Resgate, Catedral, Cassiane e Pregador Luo, dentre outros.

Estrutura

Segundo a Agência Municipal de Turismo (Agtur), além do palco principal, a estrutura do Capital da Fé vai contar com espaço kids, banheiros, praça de alimentação com cobertura para 22 estandes de lanches e oito food trucks, além de três estandes de artigos cristãos.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que mais de 40 mil participem da programação especial nos cinco dias de festa.

Ônibus

Palmas vai ter linhas especiais de ônibus para atender a programação oficial do carnaval na cidade. A linha 010, Eixão, e a 450, Taquaruçu, ganharão reforço de horários nesse período. As alterações nas linhas começam a partir das 19h desta sexta-feira (17).

A linha do Eixão sairá a cada cinco minutos das estações de integração Apinajé, no centro da cidade, e Javaé, em Taquaralto. Já a linha de Taquaruçu terá o intervalo de 15 minutos, também às 19h, saindo da estação Javaé.

Segundo a prefeitura, o grande diferencial deste ano é a gratuidade do transporte público. “Temos ônibus saindo de toda parte da cidade, com catraca livre, que vão funcionar durante esses cinco dias das 15 horas às 4 horas da manhã”, enfatizou o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra.

Confira a programação

Sábado (18) – Noite Católica

Rosa de Saron

Pe. Fábio de Melo

Pe. Geraldinho

Bekão

Domingo (19) – Gospel/Católico

Wesley Ribeiro

Midian Lima

Pe. Alessandro

Damares

Segunda-feira (20) – Noite Católica

Pe. Fabiano e Missão Sacramento

Anjos de Resgate

Catedral

William Pontes

Terça-feira (21) – Noite Gospel

Daniel Narom & Banda

Pregador Luo

Cassiane

Pedro Ruan

