Paesaggi incantevoli, tramonti mozzafiato e mare cristallino: in provincia di Messina si trova il paradiso, la lista delle spiagge più belle

In provincia di Messina esistono spiagge meravigliose e località suggestive da poter scegliere come meta per le proprie vacanze estive: ecco la nostra classifica

La provincia di Messina è ricca di spiagge splendide e uniche che fanno da contorno al meraviglioso panorama. Una terra bellissima all’angolo più orientale della Sicilia in grado di regalare sensazioni magnifiche e si adatta a tutte le esigenze: dalle località più tranquille dove potersi rilassare a quelle più turistiche in cui si concentrano i lidi balneari e i locali della movida. Inoltre quest’anno è stato anche fatto il pieno di bandiere blu con le Isole Eolie e la riviera jonica che hanno conquistato il 50% dei riconoscimenti assegnati all’Isola. Mare eccellente, vaste aree pedonali, piste ciclabili e aree verdi, così la provincia di Messina si piazza tra le mete estive più gettonate del 2021. Di seguito le spiagge più belle selezionate dalla redazione di StrettoWeb:

Baia del Tono (Milazzo)

La Baia del Tono senza dubbio una delle spiagge più belle in Sicilia. I Milazzesi la chiamano ‘Ngònia, utilizzando l’antico termine greco per indicare un angolo. La spiaggia, rettilinea per alcuni chilometri, curva tutto a un tratto, piegandosi con il costone roccioso e le scogliere in una vista mozzafiato. Il mare è quello azzurro e pescoso del Tono, luogo in cui sorge una delle più grandi tonnare di Milazzo. Splendida la vista sulle Isole Eolie e con l’Etna alle spalle che domina il panorama. Il mare è tendenzialmente calmo ed è dunque perfetto per trascorrere momenti di assoluta tranquillità, magari ammirando il tramonto.

Capo Calavà (Gioiosa Marea)

Capo Calavà è un promontorio della costa jonica messinese, si trova precimanete nel Comune di Gioiosa Marea. È il punto più vicino, della costa siciliana, alle Isole Eolie. La piccola baia di ghiaia e ciottoli, è occupata da molti villaggi turistici: il mare è cristallino di un azzurro molto intenso, dal litorale si può osservare il magnifico scenario paesaggistico. Il luogo è un paradiso per gli amanti della vela e del windsurf, ma anche per chi adora perlustrare i fondali.

Capo d’Orlando

Capo d’Orlando è una bellissima località di mare, è circondata di spiagge molto pulite e in grado di garantire ottimi servizi. Proprio sotto il faro, alle falde del promontorio sorge un bel triangolo di sabbia dorata che si protende verso un mare cristallino e trasparente. Particolarmente suggestiva la vista che il litorale regala verso Salina. Nei pressi del Comune, oltre alla Spiaggia San Gregorio caratterizzata da insenature e piccoli anfratti, sono da non perdere assolutamente la Spiaggia Brolo e Testa di Monaco.

Isola Bella (Taormina)

Una delle mete turistiche più gettonate e conosciute, anche dai visitatori stranieri. Le acque riflettono l’azzurro del cielo restituendolo agli occhi con forza e vividezza impressionanti, riescono a catturare cuore, mente e anima. La panoramica dall’alto è senza dubbio il biglietto da visita di questa spiaggia spettacolare situata a pochi passi da Taormina: l’accesso è infatti lungo una strada statale, tramite una breve scalinata che percorrerete per scendere in paradiso.

Spiaggia di Marinello (Tindari, Patti)

La spiaggia di Marinello a Tindari (frazione di Patti) è nota per i suoi particolari “laghetti” e per la leggenda sulla Vergine Nera che le conferisce un particolare alone di mistero. Si tratta di specchi d’acqua di forma sempre mutevole che il mare crea insinuandosi nella baia di sabbia. La spiaggia, con la caratteristica lingua di sabbia protesa verso Milazzo, è molto amata per il suo vasto arenile che si estende per circa 2 chilometri verso est, ai piedi dell’imponente rocca che ospitava l’antica Tyndaris. Un luogo così incantevole che è stato dichiarato Riserva Naturale Orientata. La sua spiaggia sabbiosa è bagnata da un bellissimo mare trasparente, cristallino e tiepido, che offre un’alternarsi di fondali più o meno profondi.

Il Pilone di Torre Faro

Nel punto minimo dello Stretto di Messina, dove il mito di Scilla e Cariddi si intreccia con un paesaggio unico. Luogo amato dai messinesi, è qui che si incontrano il mar Tirreno e lo Ionio, viene definita per antonomasia la spiaggia più bella nei pressi della città. I lidi balneari rendono l’offerta variegata anche per i turisti. Il luogo è caratterizzato da un lungo arenile di sabbia mista a ghiaia, sormontata dal gigantesco pilone. Il mare che bagna questo tratto di costa è molto affascinante, cristallino e trasparente, con fondali digradanti dolcemente verso il largo.

Spiaggia di Letojanni

A Letojanni, sulla costa tirrenica, è possibile trovare litorali molto lunghi ed ampi in cui si alternano sabbia e ghiaia, bagnati da un bel mare blu particolarmente limpido. Il turista ha ampia scelta di lidi attrezzati e quasi 2 chilometri di costa libera e sempre molto pulita. Per coloro che amano il mare è possibile frequentare il luogo anche di sera, vista la presenza di numerosi locali che direttamente si affacciano sulla riva e di fronte ad una vista magnifica.

Spiaggia di Canneto (Lipari)

La spiaggia di Canneto è davvero meravigliosa, custodita all’interno di una suggestiva baia con ghiaia mista sabbia ed un mare limpido e cristallino. La spiaggia non è molto ampia, ma in compenso è molto estesa. I turisti possono trovare lidi ben forniti e ricchi di servizi, sono presenti nelle vicinanze anche molti bar e ristoranti, ma esiste un tratto di spiaggia libera per coloro che amano il pieno contatto con la natura.

Spiaggia di Acquacalda (Lipari)

Nella costa settentrionale, nell’omonimo borgo, si estende la spiaggia di Acquacalda. Sicuramente una delle più suggestive dell’isola di Lipari per via della sua posizione. È dominata da una maestosa montagna bianca di pomice, unica in Europa insieme a quella turca. È caratterizzata da un litorale ghiaioso, lungo e stretto. La spiaggia è attrezzata e nelle vicinanze si trovano diversi locali di ristorazione.