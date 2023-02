Paetê, hot pants, saia de tule…conheça as tendências para o Carnaval 2023

O g1 conversou com especialistas para saber quais as tendências para este carnaval e, assim, ajudar você a montar o look perfeito para a folia. Paetê, hot pants, saias de tule…conheça as tendências para o Carnaval 2023

O Carnaval está de volta para a alegria dos foliões e também dos comerciantes do ramo da moda. A procura por roupas, sapatos e acessórios aumentou nos últimos dias. As peças mais buscadas pelos clientes são roupas de paetê, hot pants, saias estruturadas com espelhos de acrílico e entre outras peças.

Cores do Carnaval 2023

O g1 conversou com especialistas para saber quais as tendências do Carnaval 2023 e, assim, ajudar você a montar o look perfeito para a folia. Confira:

Paetês, strass, aplicações em pontos de luz…

Mais uma vez, o brilho é o carro-chefe do Carnaval. De acordo com a designer de moda Lis Herbelle, quem vai curtir a folia deve apostar em paetê, strass, tecidos metalizados, aplicações em ponto de luz nas peças. Para ela, o que está mais em alta são as saias estruturadas com espelhos de acrílico.

Tendências para o Carnaval 2023

“Eles continuam com tudo, até porque, no carnaval, sempre se preza por glamour, por brilho, por criatividade”, afirmou a designer.

Brilho é o carro-chefe do Carnaval

As influências do Baile da Vogue

Tendências para o Carnaval 2023

O Baile da Vogue 2023, evento de moda que ocorreu no Rio de Janeiro neste mês, lançou diversas tendências que se estenderão até o Carnaval. A designer de moda Fabrícia Santos informou que entre as tendências estão as franjas, laços grandes e as estampas florais, que podem ser aplicados em tops, saias, shorts e entre outras peças.

“A cor vermelha também ganhou destaque depois do Baile da Vogue. Outra tendência são os coloridos”, explicou a especialista.

Hot pants e saias de tule

Maria Rosa Araújo e a amiga Mayara Sales apostaram na hot pant para o carnaval

Uma peça queridinha neste Carnaval é o biquíni hot pant. “Você pode trabalhar ela como uma saia de fitas, uma saia de correntes. Muitas lojas estão trabalhando com aquelas saias de fitas brilhosas”, disse Lis Herbelle.

As saias de tule também não podem faltar na folia.

Saias de tule

Acessórios

Acessórios para o Carnaval 2023

Damara Siqueira é gerente de uma loja de roupas e de semi-joias localizada na Zona Sul de Teresina. A empresa lançou neste mês a coleção “Fervendo”, com peças coloridas e brilhosas, que remetem à alegria do Carnaval. “Ela remete às cores, à alegria do Carnaval, aos foliões. Nossas semi-joias trazem muito brilho, muitas cores do verão”, comentou.

Acessórios para o Carnaval 2023

Além dos acessórios tradicionais como brincos, pulseiras e colares, a designer de moda Fabrícia Santos destacou as tiaras com frases e as viseiras.

Confira ideias de tiara para usar no carnaval 2020

