Pagamento de salários, reforços de luxo: investigado por trabalho escravo patrocina clube de futebol no RS, diz presidente de time

Pedro Augusto Oliveira de Santana é mecenas da Associação Garibaldi de Esportes (AGE). Como contrapartida, fica com 10% da transferência de cada jogador para outro clube. Prática, no entanto, é considerada ilegal pela FIFA desde 2015. Empresário investigado por trabalho escravo patrocina clube de futebol no RS

O empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana, investigado pela contratação dos trabalhadores terceirizados que foram resgatados em condições degradantes em um alojamento em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, usou uma das empresas em seu nome para ser o principal investidor do time de futebol Associação Garibaldi de Esportes (AGE). Conforme o presidente da AGE, Rogerio Loss, como contrapartida aos recursos investidos, Pedro utilizava a Santana Marketing Esportivo LTDA para ficar com 10% do valor da transferência de cada jogador para um outro clube.

Especialistas em direito desportivo consultados pela reportagem alertam que a prática é ilegal. A FIFA coíbe esse tipo de movimentação sob alegação de proteger a transparência, a integridade no esporte e a estabilidade contratual.

”A FIFA introduziu dois artigos no Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores. Eles proíbem a influência de terceiros (empresários, por exemplo) no contrato de trabalho e nas transferências. Ou seja, uma parte que não seja atleta ou clube envolvido no negócio é considerada terceiro, e esse não pode ter percentual sobre direitos econômicos”, explica o advogado Andrei Kampff.

Procurado pela reportagem para esclarecimentos, o advogado que representa Pedro Augusto Oliveira de Santana, Augusto Werner, afirmou que “neste momento não está fornecendo informações à imprensa”.

Pagamento de salários e reforços de luxo

Em 2022, Pedro Augusto Oliveira de Santana se tornou o patrocinador master da Associação Garibaldi de Esportes. Uma outra empresa dele, de granulados de madeira, estampou a camisa do clube. Embora atue na prática como investidor, em publicações nas redes sociais o perfil oficial da AGE trata Pedro como “diretor-executivo de futebol”. Naquele ano, a AGE disputou a Terceirona Gaúcha e a Copa FGF, competições profissionais organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol.

O projeto arrojado envolveu nomes conhecidos do futebol gaúcho, como Pedro Iarley, campeão do mundo com o Internacional em 2006. Contratado para ser o técnico do time e conduzi-lo à Divisão de Acesso, Iarley deixou a AGE menos de três meses depois, com duas derrotas em dois jogos.

A reportagem tentou contato com Pedro Iarley, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Todos os salários do departamento de futebol eram bancados exclusivamente por Pedro. O valor da folha girava entre R$ 25 mil e 28 mil mensais, segundo Rogério Loss.

”Nem passava pelo clube. Todo dia 10, pagava”, relembra Rogerio.

A Santana Marketing Esportivo LTDA foi cadastrada como intermediária de jogadores de futebol em dezembro de 2021. A prática é proibida pela FIFA, entidade máxima do futebol, desde 2015.

”Através da denúncia da prática com a devida comprovação, podem ser punidos clube, atleta e o agente, se esse agente for licenciado do futebol”, complementa Andrei.

A relação do mandatário da AGE com Pedro teve começo em 2021. Identificado com futebol, o empresário começou a investir no clube de maneira modesta. Inicialmente, ele pagava passagens para atletas vindo de outros estados – em especial da Bahia – para treinar nas categorias de base e uma ajuda de custo no valor de R$ 600 para cada. Também bancava auxílio odontológico, remédios e exames médicos.

”Eu não conheço esse outro lado, ele ajuda muito. Se não fosse ele, em Garibaldi não teria futebol”, afirma o presidente do clube.

O mandatário da AGE garante que nenhum jogador foi negociado de 2021 para cá. Segundo Rogério, há somente o empréstimo de três atletas para outros clubes. O endereço em que a Santana Marketing Esportivo LTDA diz estar sediada é de uma igreja, o que ainda está em investigação pelo MPT.

Pedro Santana está cadastrado como intermediário de jogadores em plataforma da CBF

Distribuição de ingressos e bonificações

Embora bancasse contratações e custeasse a folha salarial do clube na íntegra, Pedro Augusto Oliveira de Santana não era figura carimbada no cotidiano da AGE. Conforme Rogerio, o “diretor-executivo” costumava visitar as dependências do clube uma vez por semana e priorizava os dias de jogos no estádio Alcides Santarosa.

”Dava ingresso para todo mundo. 100, 150”, relembra Rogerio Loss.

Não era apenas ingressos para as partidas que o empresário distribuía. Segundo Rogerio, em confraternizações de fim de ano, Pedro premiava colaboradores de suas empresas por assiduidade e desempenho com bonificações.

Após encerrar a temporada de 2022, a AGE se prepara para retomar os trabalhos em maio. Apesar do escândalo, o presidente se mantém reticente sobre a responsabilidade de Pedro no episódio que envolveu o resgate de 207 safristas em condição semelhante à escravidão.

”Eu não conheço esse Pedro ruim aí. Eu conheço o cara que veio aqui e sempre foi correto com as pessoas”, pondera Rogerio.

Relembre o caso

O caso veio à tona em 22 de janeiro, quando três trabalhadores procuraram a polícia após fugirem de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. Uma operação realizada no mesmo dia resgatou 207 pessoas de um alojamento no bairro Borgo onde eram submetidas a trabalho análogo à escravidão.

Os trabalhadores foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda para trabalhar na colheita da uva. A empresa oferecia a mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. A maioria viajou da Bahia para o RS. Eles afirmam que eram extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados com choques elétricos e spray de pimenta.

O administrador da empresa, Pedro Augusto Oliveira de Santana, chegou a ser preso pela polícia, mas pagou fiança e foi solto. As vinícolas que faziam uso da mão de obra análoga à escravidão devem ser responsabilizadas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A maioria dos trabalhadores resgatados chegou à Bahia no dia 27 de fevereiro. Os demais optaram por permanecer no RS. De acordo com o MTE, todos já receberam as verbas rescisórias a que tinham direito, em um valor que, somado, ultrapassou R$ 1 milhão.

Apesar disso, a empresa rejeitou a proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para pagamento de indenizações individuais aos 207 trabalhadores. Os representantes legais disseram não reconhecer o trabalho em condições semelhantes à escravidão.

