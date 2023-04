Pagamento do IPTU de São João da Barra é prorrogado para abril

Sistema do município passa por atualização de software e prazo precisou ser ampliado. A Prefeitura de São João da Barra, no Norte Fluminense, prorrogou novamente o vencimento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), previstos para 31 de março.

A nova data de vencimento é 28 de abril.

O desconto de 20% está mantido para a cota única. No entanto, o parcelamento só poderá ser feito em nove vezes (de abril a dezembro).

De acordo com o secretário de Fazenda de São João da Barra, Aristeu Neto, a alteração é necessária porque a administração municipal passa por uma atualização de software.

“Estamos na fase de migração de dados. A previsão é que o problema seja solucionado no próximo mês. Assim que os boletos estiverem disponíveis, estaremos informando pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura, com tempo hábil para que o contribuinte possa pagar o IPTU dentro do prazo”, relatou.

A Fazenda publicou decreto em Diário Oficial com todos os detalhes da alteração de vencimento e as datas para quem optar pelas parcelas.

“Não podemos arrecadar o IPTU no ano seguinte. Por isso, agora, serão nove parcelas, com vencimentos de abril a dezembro”, explicou Neto.

valipomponi