Pai auxilia filha em parto de emergência e vê neto nascer dentro do carro no litoral de SP

Bebê nasceu na segunda-feira (14), por volta das 5h, em Santos, no litoral de São Paulo. Após o parto de emergência, a família foi para o Hospital São Lucas, para receber atendimento médico.

Arquivo Pessoal

O bombeiro aposentado Isaias Salviano, de 56 anos, auxiliou no parto de emergência da filha e viu o neto nascer dentro do carro, em Santos, no litoral de São Paulo. A família mora na Zona Noroeste e estava indo para o hospital, mas teve que parar o veículo no meio do caminho para Vinicius nascer.

O g1 conversou com o avô da criança, que contou como foi viver esse momento. Segundo Isaias, tudo aconteceu por volta das 5h desta segunda-feira (13). “Foi muita emoção. Minha filha começou a ter as contrações e coloquei ela e meu genro no carro para irmos ao hospital. No meio do caminho, entre a minha casa e a unidade de saúde, minha filha disse para eu parar o carro que o meu neto ia nascer, que ela estava sentindo ele chegar”, contou.

De acordo com o bombeiro, após parar o carro, ele colocou a filha no banco de trás do veículo e se preparou para ajudar no parto. “Não ia dar tempo de chegar na unidade. Como eu já fui bombeiro, eu sabia o mínimo dos procedimentos para conseguir ajudar ela. Ela fez um pouco de força, fomos posicionando o bebê e ele logo nasceu. O Vinícius veio ao mundo”, contou o avô.

O avô e os pais do bebê enrolaram o menino em uma manta, que estava na mala com as roupas de Vinícius e foram direto para o Hospital São Lucas. “Ligamos no hospital e informamos o que tinha acontecido. Quando chegamos, as enfermeiras estavam prontas. Levaram eles [filha e o bebê] para a emergência, para os procedimentos médicos”, explicou.

Avó auxilia em parto de neto dentro de carro a caminho do hospital em Santos

Hospital

Segundo os pais da criança, Beatriz Santana Salviano, de 29 anos e Paulo Henrique Lima, 29, Vinícius nasceu com 2,580 kg e 47 cm. No hospital, eles contaram para o g1 que o filho estava com pressa de vir ao mundo. “Meu filho não quis nem esperar chegar na maternidade. Estava com pressa e foi tudo no tempo dele. Mas deu tudo acerto, apesar do medo”, disse ela.

Beatriz disse que ficou com um pouco assustada, mas que confiou no pai que era bombeiro. “Foi um pouco assustador, porque eu estava preparada para fazer uma cesariana, porque os exames mostravam isso. A gente não esperava que seria dessa forma, dentro do carro. Mas o Vini quis assim e meu pai estava comigo, fizemos o parto natural e eu deixei acontecer. Foi lindo”, disse ela.

A mãe de Vinícius disse que, depois desse nascimento emocionante, o amor se multiplicou. “Agora, estamos descobrindo a vida de pai e mãe. Ele está bem, com saúde, mamando e vamos curtir cada minuto. Estamos muito felizes”.

