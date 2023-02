Pai de 2 crianças abandonadas em casa com feijões brotados em sofá vai do PR a SP por guarda; ‘Negou saber a gravidade’, diz Conselho

Homem voltou do estado do Paraná a Campinas após crianças de 7 e 11 anos serem encontradas em imóvel sujo e sem alimento na Vila Vitória. Pai da criança mais nova, de 3, não foi localizado, e por enquanto está sob cuidado de avó materna; mãe foi indiciada por abandono de incapaz. Vídeo mostra situação de casa onde crianças foram deixadas sozinhas em Campinas

O Conselho Tutelar de Campinas (SP) confirmou que o pai de duas das três crianças resgatadas sozinhas em uma casa suja, com feijões brotados em um sofá e sem alimentos retornou do estado do Paraná até o interior paulista para cuidar delas e iniciar o processo para pedir a guarda. Segundo a conselheira tutelar na região Sudoeste Rosângela Barbosa, o homem relatou que não “tinha noção sobre a gravidade da situação” envolvendo as vítimas de 7 e 11 anos.

A terceira vítima tem 3 anos, é filha de outro pai, e permanece com a avó materna depois que a mãe chegou a ser detida e foi indicada pela Polícia Civil por abandono de incapaz. Veja abaixo detalhes.

“Ele [pai das duas crianças mais velhas] procurou o Conselho mediante a publicação sobre o resgate, veio na mesma noite para tomar todas as providências e quer assumir a responsabilidade dos filhos. Estava fora há pelo menos oito meses por causa do trabalho e tem núcleo familiar no Paraná. Não foi constatado por nós, na escuta, que era um pai negligente”, falou Rosângela ao g1.

O caso veio à tona na manhã de segunda-feira, após uma denúncia à Guarda Municipal indicar que a mãe deixou os três filhos sozinhos em um imóvel na Vila Vitória na manhã de sábado e não retornou até a noite de domingo. A mulher só retornou quando os agentes já estavam na casa.

Durante a ocorrência, vizinhos acionaram o proprietário da casa, alugada, e o cadeado foi estourado para acesso da corporação. O imóvel estava com roupas e objetos espalhados pelos cômodos.

“Ele vai tomar algumas providências em Campinas, um irmão dele mora aqui e deve retornar ao Paraná. Orientamos ele a procurar pela Defensoria Pública ou advogado para pedir formalmente a guarda. Não podemos afastar a mãe e é preciso bom senso do pai para que estas crianças mantenham também vínculo com a criança mais nova”, explicou Rosângela sobre orientações ao pai. A cidade onde ele reside foi mantida sob sigilo.

O caso foi registrado pela 2ª Delegacia Seccional e está sob apuração da polícia no 9º Distrito Policial. Além disso, há acompanhamento pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Cuidados com saúde

O Conselho Tutelar apura se os pais deixaram de procurar assistência da rede básica de saúde há pelo menos dois anos para a criança mais nova, e há cinco para as mais velhas. Ao g1, por outro lado, Rosângela explicou que o pai das vítimas de 7 e 11 anos alegou ter cuidado antes da viagem dele, e que no mesmo dia da chegada a Campinas ele levou as duas para unidades de saúde.

Detalhes sobre as condições das crianças não foram divulgados. “A gente vai ter certeza sobre o que aconteceu quando a Saúde remeter para a gente documentos de acompanhamentos”, falou. Segundo ela, a família pode eventualmente ter passado pela rede particular ou hospitais, mas neste caso o Conselho Tutelar só teria acesso a informações se houvesse comunicação de negligência.

Criança com avó e pai não encontrado

O Conselho Tutelar informou que a criança mais nova permanece com a avó materna, enquanto o pai da vítima, companheiro mais recente da mulher, não foi localizado até esta publicação. Segundo Rosângela, o objetivo é verificar se ele foi negligente. À polícia, a avó negou conhecimento da situação.

“Sabemos que a mãe deixou o imóvel e se mudou, mas não podemos fazer o afastamento. A avó relatou que eles estavam há um mês e meio na casa alugada”, falou a conselheira. O imóvel onde as crianças estavam fica na região Sudoeste, enquanto a avó materna mora na área Sul da cidade.

Detalhes sobre o depoimento da mãe ao Conselho não foram divulgados.

‘A gente acha que nunca vai acontecer’

No dia do resgate, um vizinho da família, que preferiu não ser identificado, relatou com tristeza o que encontrou no local. Na saída da casa, a mulher foi xingada e ameaçada por moradores da região.

“Constatei que a situação era difícil e eu as alimentei. Pedi um lanche para as crianças, aí veio o pessoal responsável pela casa, rompeu o cadeado e tirou elas de lá […] Nunca tinha presenciado uma situação dessa, ainda mais tão pertinho da gente. A gente acha que nunca vai acontecer”, explicou.

As crianças não precisaram de atendimento médico após resgate, informou a Guarda.

