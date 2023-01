pai-de-monsenhor-morre-em-acidente-dias-antes-do-filho-ser-ordenado-bispo-em-itapetininga

Vítima Manoel Ferreira dos Santos, de 75 anos, dirigia carro que bateu de frente com caminhão na rodovia SP-141, em Capela do Alto. Filho dele será ordenado bispo neste sábado (21). Manuel Ferreira dos Santos morreu no acidente entre carro e caminhão em Capela do Alto

Reprodução/Facebook

O motorista de 75 anos, que morreu após bater o carro de frente com um caminhão, em Capela do Alto (SP), é pai do Monsenhor Manoel Ferreira Junior dos Santos Junior, de Itapetininga, que será ordenado Bispo de Registro neste sábado (21).

A informação foi divulgada pela página do Facebook da Diocese de Itapetininga. Manoel Ferreira dos Santos, 75 anos, dirigia o carro que se envolveu no acidente, no quilômetro 1 da Rodovia Senador Laurindo Minhoto, a SP-141, na quinta-feira (19).

Motorista morto em acidente é pai do monsenhor de Itapetininga que será ordenado bispo

Em um comunicado de condolências, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil prestou solidariedade ao monsenhor e sua família. Manoel Ferreira dos Santos era diácono da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Sarapuí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Tatuí, ele estava acompanhado da esposa no carro. A idosa, de 71 anos, foi socorrida a um hospital de Capela do Alto e transferida ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O estado de saúde não foi divulgado.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves. As causas do acidente ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.

Veja mais notícias da região no G1 Itapetininga

Ufficio Stampa