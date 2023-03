Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (27), no Morro do Maluf, em Guarujá (SP). O estado da adolescente de 14 anos é considerado grave. Pai e filha são atingidos por onda e derrubados da moto aquática enquanto tiravam fotos; VÍDEO

Uma onda derrubou um homem e a filha da moto aquática enquanto tiravam fotos no mar nesta segunda-feira (27) próximo ao Morro do Maluf, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O g1 apurou que o pai não se feriu, mas a adolescente de 14 anos foi resgatada e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Santo Amaro, que informou ser grave o estado da jovem.

Imagens obtidas pela reportagem mostram a moto aquática virada no mar e as vítimas sendo arrastadas pela correnteza. O vídeo também mostra o momento em que a adolescente foi resgatada com auxílio do rapel (veja acima).

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), as vítimas são da capital e teriam sido surpreendidas por uma onda enquanto tiravam fotos. Dois guarda-vidas realizaram o resgate do homem, que saiu ileso. A garota foi arrastada até as pedras e, por isso, se fez necessário apoio do 6° Grupamento de Bombeiros para resgatá-la com rapel.

O GBMar informou, ainda, que a adolescente precisou ser imobilizada e foi levada ao Hospital Santo Amaro, onde está em estado grave.

Pai e filha são socorridos após moto aquática virar em alto-mar na tarde desta segunda-feira (27), no Morro do Maluf, em Guarujá (SP)

