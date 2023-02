Pai e filho morrem em acidente de trânsito na BR-364, em RO

Vítimas estavam em uma moto e colidiram de frente com um carro. Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (3). Dois homens morreram em um acidente de trânsito na BR-364, em Vilhena (RO), na noite de sexta-feira (3). As vítimas foram identificadas como Sebastião Laurindo, de 71 anos e Claudiney Vieira, de 45 anos, pai e filho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria acontecido porque o condutor da moto tentou fazer uma ultrapassagem entre duas carretas, mas acabou colidindo de frente com um carro que trafegava em sentido oposto.

Tony Rota

Vito Califano