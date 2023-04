Pai e filho são encontrados mortos com marcas de tiros em Rifaina, SP

Corpos estavam próximo ao Boqueirão na manhã desta sexta-feira (31). Nenhum suspeito foi preso. Pai e filho foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (31) no Rio Grande, em Rifaina (SP). Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam nas proximidades do Boqueirão, divisa entre a cidade e Igarapava (SP).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que as vítimas tinham 33 e 58 anos.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) compareceram ao local e encontraram as vítimas já sem vida. Elas estavam em um veículo Fiat Strada e em um colchão.

No veículo, foi encontrado uma porção de maconha, além de cápsulas de calibre nove milímetros.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Rifaina.

