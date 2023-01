Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Registro. Pai e filho são presos em Registro, SP, com carro roubado em assalto no Rio de Janeiro

Pai e filho foram presos por receptação na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Registro, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estavam em um veículo que havia sido roubado no Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, neste sábado (28), os policiais realizavam uma abordagem na rodovia com fins educativos Pai e filho foram parados pela equipe e receberam orientações e material educativo sobre segurança viária. Porém, os policiais repararam que os dois estavam muito nervosos e decidiram aprofundar a fiscalização.

A equipe descobriu que o carro havia sido roubado, durante um assalto a mão armada, realizado no Rio de Janeiro, no dia 22 de janeiro. O veículo estava circulando ‘clonado’, ou seja, com placas de outro carro similar.

O pai e filho são moradores do Paraná. Eles informaram aos policiais que receberam o veículo em São Paulo e o revenderiam em Curitiba (PR). O veículo e os dois detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Registro.

Após a apreensão do veículo, um dos policiais localizou e ligou para a proprietária do veículo, que mora no Rio de Janeiro. Ela confirmou que foi vítima de um assalto a mão armada e ficou emocionada ao ser informada que o veículo foi recuperado. O policial informou que, após a perícia, o carro será entregue à ela. “Ta bom. A gente fica com medo porque é muito golpe, muita coisa. Desculpa, mas aqui está terrível. Obrigada”, disse a dona do veículo.

