Pai e filho são presos suspeitos de envolvimento em homicídio em Aracaju

Pai e filho foram presos nesta quarta-feira (8) na Grande Aracaju, suspeitos de envolvimento na morte de um homem em dezembro de 2022, no Bairro Dom Luciano, na Zona Norte da capital.

Segundo a Polícia Civil, na ocasião, a vítima chegou de carro na casa da namorada e foi surpreendida pelos suspeitos, que moravam na parte superior do mesmo imóvel. Ele foi atacado por socos e golpes de faca, enquanto ainda estava no banco do veículo. Conseguiu descer do automóvel e fugir, mas caiu poucos metros depois.

O inquérito policial aponta que o crime aconteceu porque pai e filho não admitiam o novo relacionamento da mulher, que era ex-companheira de um dos suspeitos e mãe do outro.

Informações sobre crimes podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. Não é preciso se identificar.

