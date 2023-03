Pai é preso após ser flagrado pela esposa estuprando a filha de oito anos em Taubaté, SP

Criminoso foi preso e a vítima passou por exames no Hospital Regional da cidade. Homem é preso após ser flagrado pela esposa estuprando a filha de 8 anos em Taubaté, SP

Um homem de 42 anos foi preso depois de ser flagrado pela esposa estuprando a filha de oito anos do casal. A mulher acionou a Polícia Militar, que prendeu o suspeito na madrugada desta sexta-feira (24), em Taubaté (SP).

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na casa onde a família mora, na rua Antônio Marcondes da Silva, localizada no bairro Parque Aeroporto, por volta das 1h30.

Em relato à polícia, a mulher de 32 anos contou que acordou de madrugada para ir ao banheiro e encontrou o homem de cueca e a menina de pijama e calcinha na sala do imóvel. Ela conta que mandou a filha para o quarto e, neste momento, viu o homem colocando o pênis dentro da cueca.

Suspeitando do que havia acontecido, a mulher questionou a filha, que respondeu que o pai “mexeu” com ela. A vítima contou também que estava com dor na vagina e que essa não era a primeira vez – segundo a menina, o pai dizia que ela não podia contar a ninguém e que, caso contasse, ele mataria a esposa e a filha passaria a morar em um abrigo.

A mulher, então, perguntou ao marido se era verdade e ele confirmou, alegando que a culpa seria dela por não conseguir mais satisfazê-lo sexualmente. A mãe da vítima, então, acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o apartamento trancado, mas conseguiram abrir em seguida. O homem ficou quieto e foi conduzido à delegacia seccional de Taubaté, onde permanecia preso na manhã de sexta.

A menina de oito anos foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade, onde realizou exames. Um médico da unidade relatou à polícia que o hímen da vítima já estava rompido, o que indica que houve penetração.

