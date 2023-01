Pai é preso suspeito de ameaçar filha adolescente em Rio das Flores

Caso aconteceu no bairro Formoso. Segundo a polícia, homem escondia pistola na gaveta do quarto. Pistola apreendida em Rio das Flores

Um homem, de 41 anos, foi preso na quinta-feira (27) suspeito de ameaçar a filha adolescente em Rio das Flores (RJ). O caso aconteceu na Estrada Pacielo, no bairro Formoso.

Segundo a polícia, a vítima, de 16 anos, contou que o pai havia ameaçado lhe agredir e que ele tinha uma pistola escondida na gaveta do quarto.

Após as constantes ameaças, ela se escondeu em um sítio ao lado do imóvel em que moram. Com a chegada dos agentes, a adolescente entregou a arma e um carregador para os policiais.

A menina foi encaminhada para a delegacia de Rio das Flores para abrir um boletim de ocorrência. No caminho, o pai foi visto chegando em um cavalo.

Ao ser questionado, ele disse que a arma havia sido dada pelo seu patrão e que deveria ser usada para a proteção.

Ainda de acordo com a polícia, depois de fazer consultas ao sistema, foi verificado que a pistola foi roubada em 2017 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A adolescente ficou aos cuidados do conselho tutelar do município, que ficou responsável por procurar os familiares da vítima em Barra do Piraí (RJ).

O homem foi encaminhado para a delegacia de Rio das Flores, onde o caso foi registrado. Ele vai responder por lesão corporal, por porte ilegal de armas e receptação.

