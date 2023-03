Pai é suspeito de matar filho de 22 anos a facadas durante discussão ‘por motivos fúteis’ em SC, diz PM

Homem também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Segundo a Polícia Militar, antes dos golpes de faca, os dois arremessaram tijolos um no outro. Briga entre pai e filho acabou em morte em Penha

G1

Uma discussão entre pai e filho terminou com um jovem de 22 anos morto a facadas em Penha, no Litoral Norte catarinense. Segundo a Polícia Militar, o genitor, de 45 anos, foi encaminhado escoltado ao hospital com ferimentos graves.

O caso aconteceu no bairro Santa Lídia, na noite de sábado (11), mas o homem foi ouvido apenas nesta segunda-feira (13), segundo a Polícia Civil. Um inquérito foi instaurado para investigação.

De acordo com a PM, o pai aparentava embriaguez e atacou o filho com a faca, que fez o mesmo. A discussão, segundo a polícia, teria começado “por motivos fúteis”, mas detalhes não foram informados. Os dois chegaram a arremessar tijolos um do outro.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio de inquérito policial. O pai foi ouvido hoje. Por enquanto, é o que temos que divulgar sobre o crime.

A reportagem também entrou em contato com o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, para onde a vítima foi encaminhada com escolta policial. A unidade informou que não passa informações sobre pacientes.

Ocorrência

No local, os policiais apuraram que houve uma discussão entre pai e filho, naturais do Mato Grosso do Sul, que estavam com ânimos “bastante exaltados”. Antes dos golpes de faca, arremessaram tijolos um no outro.

A Polícia Militar informou que, ao chegar no local do crime, o jovem já estava sem sinais vitais.

O outro homem, segundo a PM, ficou bastante ferido por causa das perfurações de faca. Ele foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto atendimento de Penha e, em seguida, encaminhado Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde permaneceu sob escolta policial.

