Pai esquece que deixou filha na casa da tia e chama polícia para denunciar desaparecimento

A denúncia do suposto desaparecimento de uma criança mobilizou uma equipe da Polícia Militar na noite desta terça-feira (21) em Araguaína, no norte do Tocantins. No fim, os militares descobriram que o pai da criança havia deixado a menina na casa de uma tia e esqueceu disso. O homem estava visivelmente embriagado.

O caso foi registrado por volta das 22h em um trecho da BR-153 que passa pelo setor Barros, no perímetro urbano da cidade. A PM informou que estava fazendo um patrulhamento quando se deparou com o homem de 39 anos. Ele saiu do veículo e começou a gritar por socorro.

A PM disse que o homem estava emocionalmente fragilizado e afirmou que sua filha teria sido sequestrada por um indivíduo desconhecido, provavelmente um caminhoneiro. Os policiais perceberam que as informações não faziam sentido e conseguiram falar com a mãe da criança.

A mulher contou que filha estava na casa de uma tia e tinha sido deixada no local pelo próprio pai, que é seu ex-marido. A PM afirmou que ele estava sob efeito de álcool e aparentemente passando por um surto.

