Pai, mãe e filho morrem após sofrerem descarga elétrica em Alegrete, diz polícia

Flaviane Antolini Favero/Portal Alegrete Tudo

Três pessoas foram eletrocutadas na tarde de quinta-feira (16) em Alegrete, na Fronteira Oeste do estado. Elas foram identificadas como Davi Mendes dos Santos, de 37 anos; Juliana Bandeira Macedo Dias, de 38; e Valentin Macedo Santos, de 4. Eles eram pai, mãe e filho, de acordo com a Polícia Civil.

De acordo com a delegada Fernanda Mendonça, responsável pela investigação do caso, as mortes foram resultado de um acidente.

“Testemunhas relataram que um cabo de energia elétrica acabou se soltando de um poste, que fica próximo à residência do casal vítima, quando, então, o casal, junto com a criança, foi ao local para tentar consertar o cabo e [todos] acabaram sofrendo uma descarga elétrica”, diz.

A família morava no bairro Airton Sena. Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A RGE, concessionária de energia responsável pelo abastecimento de luz na região, esteve no local para desligar o fornecimento e recolher o cabo.

De acordo com a delegada, a suspeita é de que tenha acontecido uma eletroplessão, ou seja, “morte provocada pela exposição do corpo a uma carga elétrica letal de forma acidental”. A causa da morte deve ser confirmada após perícia a ser realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

