Painéis digitais com horários de chegada dos ônibus serão permanentes em Campinas; veja onde estão

Dispositivos exibem horários das linhas em tempo real e locais contam com acessibilidade e tomadas USB para recarga de celulares. Painéis digitais instalados em pontos de Campinas preveem a chegada dos ônibus em tempo real

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou nesta terça-feira (14) que os painéis digitais com horários de chegada dos ônibus exibidos em tempo real serão permanentes. Os totens foram instalados em 47 pontos de 17 bairros e estavam em fase de testes desde 13 de janeiro.

Durante o experimento, o layout das telas foi aprimorado e as linhas que atendem o ponto agora são indicadas no momento em que estão passando pelo local, com o objetivo de facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo.

Os totens foram denominados Mobiliários Urbanos para Informação (Mupis). O g1 questionou sobre a instalação em mais pontos da metrópole, mas a Emdec disse que não há previsão para uma expansão.

Onde ficam os painéis

Centro

Jardim Guanabara

Bosque

Cambuí

Bonfim

Vila Brandina

Nova Campinas

Bairro das Palmeiras

Vila Nova

Castelo

Jardim Aurélia

Vila Industrial

Vila Teixeira

Vila Pompéia

Ponte Preta

Jardim Nossa Senhora Auxiliadora

Barão Geraldo

Os painéis ficam em pontos com quatro assentos individuais, cobertura, iluminação em LED, acessibilidade e tomadas USB para recarga de celulares.

“A previsão das duas próximas partidas de cada linha é exibida nos Mupis [totens] a cada 2 minutos e 40 segundos”, disse a prefeitura.

Segundo a Emdec, as informações exibidas nos equipamentos são extraídas do sistema de monitoramento via GPS instalado nos ônibus, que também alimenta o aplicativo Cittamobi, já usado para verificação das linhas de ônibus.

