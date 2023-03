Painel RBS Notícias debate a agricultura, sustentabilidade e competividade no RS

Transmissão do debate acontece no g1, a partir das 15h da próxima terça-feira (7), direto da Casa da RBS na Expodireto, em Não-Me-Toque. A próxima edição do Painel RBS Notícias vai discutir a agricultura, a sustentabilidade e a competitividade no Rio Grande do Sul.

O painel será presencial na próxima terça-feira (7), às 15h, na Casa da RBS na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, Região Norte do RS.

O g1 RS transmite ao vivo o debate com especialistas, mediado pelo jornalista Léo Saballa Jr.

Convidados

Marjorie Kauffmann – secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura

Gedeão Silveira Pereira – presidente do Sistema Farsul

José Luís Trevizan Chiomento – professor da Universidade de Passo Fundo (UPF)

Leandro Luiz Zat – vice-presidente de operações da BSBios

Participe

O público poderá participar por mensagens de texto e através das redes sociais da RBS TV com a hashtag #PainelRBSNoticias ou ainda pelo Whatsapp (51) 99388-5555.

