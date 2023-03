Painel RBS Notícias discute integração da agricultura com sustentabilidade no RS

Evento presencial ocorreu na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque e reuniu representantes da agricultura e meio ambiente do estado. Painel RBS Notícias debate a agricultura, sustentabilidade e competividade no RS

O Painel RBS Notícias, ao vivo da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no Norte do Rio Grande do Sul, debateu a agricultura associada à sustentabilidade e à competitividade no estado.

Participaram da discussão a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira; o professor da Universidade de Passo Fundo (UPF) José Luís Trevizan Chiomento; e o vice-presidente de operações da BSBios, Leandro Luiz Zat. O debate teve mediação do jornalista Léo Saballa Jr.

Marjorie Kauffmann, secretária de Meio Ambiente do RS

A secretária do Meio Ambiente do RS, Marjorie Kauffmann, começou destacando as boas práticas realizadas pela governo estadual que agregam agricultura com sustentabilidade.

“Temos as boas práticas, que aqui no nosso estado são cultivadas há muito tempo, como plantio direto, rotação de culturas, conservação do solo. São reconhecidas como atos de sustentabilidade”, diz.

O presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira, falou do lado dos agricultores e de como a sustentabilidade está sendo vista por eles hoje.

“Sustentabilidade tem que ser ambiental, econômica e social. Se não pegar um desses três elementos, não é sustentável. É um conjunto da obra. […] Se nós temos um agricultor qualificado, ele está cuidando desses três”, destaca.

Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul

Questionado sobre como a universidade contribui para o tema, o professora da Universidade de Passo Fundo José Luís Trevizan Chiomento falou sobre a parte tecnológica.

“Nós, como formadores de técnicos, de engenheiros agrônomos, que depois precisam disseminar toda essa tecnologia, priorizamos uma produção integrada, que é um equilíbrio, que nós vemos entre os dois extremos. Priorizamos a disseminação esse conhecimento integrado. Temos a missão de conseguir validar as tecnologias dentro desse sistema de uma agricultura sustentável e integrada”.

José Luís Trevizan Chiomento, professor da UPF

Segundo ele, muitos alunos são filhos de produtores, o que faz com que pertençam à cadeia desde cedo. “Muitas das demandas chegam dos alunos, que na sua maioria, são filhos de produtores e que no dia-a-dia enfrentam os desafios e entraves. [Buscamos] descobrir novas formas de aplicação dessas tecnologias”, diz.

Leandro Luiz Zat, vice-presidente de operações da BSBios

O vice-presidente da BSBIOS, que é a empresa brasileira maior produtora de biodiesel no país, Leandro Luiz Zat, destacou o trabalho feito pela empresa, aliado à tecnologia.

“Nós atuamos nessa descarbonização das energia renováveis, para reduzir o uso do fóssil e aumentar o uso dos renováveis, porque a gente precisa ter a certeza em termos de ambiente e de planeta, que a gente possa entregar pra esse planeta, condições pras futuras gerações”.

Painel RBS Notícias em Não-Me-Toque

