Pais de alunos contratam drone para fazer imagens e provar que telhado de escola está afundando

Problema vem sendo denunciado desde 2021 e ainda não foi resolvido. Telhado apresenta pontos de rebaixamento e isso tem causado goteiras nas salas de aula. Telhado de escola em Dianópolis está afundando

Os pais de alunos resolveram contratar um drone para provar que o telhado da Escola Municipal São José, em Dianópolis, está afundando devido a problemas estruturais e causando risco para as crianças. O problema vem sendo denunciado desde 2021 e ainda não foi resolvido.

O g1 pediu posicionamento da Prefeitura de Dianópolis, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

Depois que foram feitas imagens do telhado a 2ª Promotoria de Justiça de Dianópolis abriu um inquérito civil público para apurar os problemas estruturais.

Cupins estão destruindo as madeiras do telhado

O telhado apresenta pontos de rebaixamentos que estariam causando goteiras dentro das salas de aula, atrapalhando o aprendizado das crianças. Em uma das fotos é possível ver que as madeiras estão sendo consumidas por cupins.

Segundo o MPE, até o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no local e informou que é preciso fazer reparos no teto, além de adequar o prédio às normas de prevenção de incêndios.

Os pais informaram que a direção da escola chegou a solicitar a reforma do telhado, mas não havia recebido resposta da administração.

Paredes e teto de escola apresentam infiltrações

“Os pais contrataram um drone para fazer imagens do telhado da escola e, dessas imagens, é possível verificar que o telhado apresenta sérios problemas, inclusive com pontos de rebaixamento”, cita o inquérito.

O MPE também afirmou que um memorando enviado ao município citava os problemas no prédio desde 2021. “O ambiente escolar deve apresentar condições dignas para propiciar uma educação de qualidade, sendo dever do Estado propiciar tal ambiente, não se podendo permitir que os alunos sejam submetidos a situações de risco à saúde e à própria vida”, disse o promotor André Henrique Oliveira Leite.

O MPE recomendou que o município suspenda as aulas no prédio e leve os estudantes para outro local mais seguro. Também solicitou que seja feita uma vistoria para verificar quais as obras são necessárias no local.

Telhado de escola precisa de reparos

