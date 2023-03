Pais de estudantes de Analândia reclamam de improvisos em escola de educação infantil

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o que motivou a mudança foi a necessidade de mais espaço e que os pais estavam avisados desde o ano passado. Pais de estudantes da Educação Infantil reclamam de improvisos em escola de Analândia

Pais e mães de estudantes de Analândia (SP) denunciam que os filhos matriculados em uma escola de educação infantil têm aulas em local improvisado.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o que motivou a mudança foi a necessidade de mais espaço e que os pais estavam avisados desde o ano passado (veja o posicionamento abaixo).

O filho do vigilante e representante patrimonial Diego Ferreira Lindoso da Silva tem 5 anos e há dois estudava na Escola Municipal José Benedito Sodelli. Este ano, ele e os colegas foram transferidos para o Centro Comunitário da cidade.

“Entramos com pedido na Câmara Municipal, protocolamos documento na prefeitura e levamos a denúncia ao Ministério Público”, disse.

Os alunos que estão temporariamente tendo aulas no Centro Comunitário estudavam na escola que fica no bairro Angelo Perin.

Segundo os pais, eles foram avisados da transferência um dia antes que as crianças passariam a ser atendidas no outro prédio.

“Fomos surpreendidos pela administração da Educação onde o espaço que seria adequado provisoriamente seria o Centro Comunitário, com quatro salas pequenas, os alunos todos apertados”, disse Silva.

Preocupação

A preocupação dos responsáveis pelas crianças é que segundo eles os alunos estão ficando em um espaço improvisado, ao lado da Secretaria de Educação. O medo é em relação à segurança das crianças.

“O banheiro é bem pequeno e apertado. Por falta de funcionários, está faltando câmeras para monitoras as crianças”, disse a dona de casa Rosana da Silva Bento.

Além das câmeras, os pais dizem que não foram informados se o espaço tem ou não o alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar como escola e receber essa quantidade de crianças.

“A gente sempre pediu o alvará, mas eles nunca falaram se tem ou não tem. Nunca mostraram”, disse Rosana.

Como o prédio é adaptado e não tem brinquedos suficientes, os pais contam que as crianças estão sendo levadas para brincar em pracinhas da cidade, o que gera mais preocupação.

Dias atrás o filho de 4 anos da dona de casa Liliane Cordeiro de Andrade foi esquecido pelo perueiro da prefeitura, que faz o transporte das crianças, e acabou dormindo no chão ao lado da mochila

“Esqueceram ele mais de uma hora, não colocaram ele nem em um banquinho, ele dormir no chão, o monitor olhando”, disse.

Outra preocupação da mãe é em relação à merenda que está sendo servida para os alunos. “Não tem refeitório, não tem cozinha, é transferida de outra escola para cá, é algo totalmente irregular, sem higiene nenhuma, é preocupante”, disse.

No mesmo quarteirão, fica a Escola Municipal Zezé Salles, ao lado do prédio do Centro Comunitário. A unidade passa por reformas. Imagens enviadas pelos pais à EPTV, afiliada da TV Globo, mostram grandes buracos perto da quadra onde os alunos fazem educação física.

“A reforma acabou quebrando a quadra, agora a chuva também, começou a aumentar muito o buraco e é perigoso”, disse a dona de casa Regina Aparecida Castro Martins.

O que diz a prefeitura

Segundo a Secretaria de Educação, na Emeb José Beneditto Sodelli até a sala dos professores já foi transformada em sala de aula por causa dessa realidade.

A secretaria afirma que o espaço usado hoje está adequado, assim como os banheiros e refeitórios e que o Corpo de Bombeiros vistoriou todas as unidades escolares antes de começar as aulas.

Duas salas estão em construção para atender o aumento na procura. Sobre a reclamação de que os alunos da escola Professora Zezé Salles podem se machucar por causa de obras, a secretaria nega já que os estudantes não têm acesso ao local.

