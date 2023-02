Pais e filha mortos por irmãos que queriam matar cunhada: entenda chacina que causou 4 mortes em SC

Investigações apontaram que os dois agiram juntos por vingança. Chacina aconteceu em Campo Erê em 21 de janeiro e irmãos agora estão presos preventivamente. Marinalva, Emidia e Ana Claudia estão entre as vítimas em Chacina de Campo Erê

A Polícia Civil de Santa Catarina detalhou na quarta-feira (22) a chacina que terminou com a morte de quatro pessoas no Oeste do estado em janeiro deste ano. Conforme as investigações, os dois irmãos que foram indiciados pelas mortes, entre elas, de pais e filha, queriam matar a então cunhada, que conseguiu fugir.

Entenda abaixo o que se sabe sobre o caso e a relação dos envolvidos.

Quando o crime ocorreu?

Quem são as vítimas da chacina?

Quem são os indiciados pelos crimes?

Qual foi a arma usada no dia do crime?

Qual a ligação entre os envolvidos e a motivação?

Quais os crimes os investigados respondem?

Quando os suspeitos foram presos?

O que aconteceu no dia do crime?

Quando o crime ocorreu?

O crime ocorreu em 21 de janeiro, em Campo Erê, no Oeste catarinense, na localidade conhecida como Linha 12 de Novembro, durante a noite. Os disparos ocorreram entre um bar e uma casa.

Quem são as vítimas da chacina?

Emidia dos Santos, de 53 anos, Marinalva dos Santos, de 18 anos, e Carlos Delfino, de 63 anos, que são mãe, filha e pai, foram baleados e morreram. Emídia e Carlos eram separados, mas tiveram quatro filhos juntos. A quarta vítima fatal é Ana Claudia Schultz, de 35 anos.

Além dos mortos, e houve também seis tentativas de homicídio: incluindo contra uma criança de 3 anos, duas mulheres, de 20 e 55 anos, e três homens, de 26, 41 e 51 anos.

Ana Claudia também foi morta durante crime

Quem são os indiciados pelos crimes?

Dois homens que são irmãos, de 32 e 38 anos, foram indiciados pela chacina. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Conforme as investigações, o mais novo foi quem atirou nas vítimas.

O homem de 32 anos, o atirador, morava em Saltinho, a cerca de 27 quilômetros de Campo Erê, e o de 38 anos, em Maravilha, a cerca de 55 quilômetros da cidade onde aconteceu a chacina.

Qual foi a arma usada no dia do crime?

Para executar as vítimas, o atirador usou uma espingarda. A arma era legal, com registro da Polícia Federal. Ela foi entregue à investigação.

Marinalva e Emidia estão entre as vítimas em Chacina de Campo Erê

Qual a ligação entre os envolvidos e a motivação?

Tudo começou com o suicídio do irmão dos indiciados. Esse homem, de acordo com o delegado José Danezi Neto, não aceitava o fim do relacionamento dele com uma mulher que não foi atingida pelos tiros. Essa mulher é familiar das vítimas mortas e conseguiu sair do local do crime antes dos cunhados chegarem no local.

De acordo com o delegado, a vítima Carlos Delfino era pai da mulher que fugiu. Emidia era tia dela e Marinalva, meia-irmã. Já Ana Claudia era madrinha de um dos filhos que a mulher alvo do ataque havia tido com o homem que cometeu suicídio.

Segundo a Polícia Civil, os dois irmãos suspeitos do crime estão presos preventivamente em unidades prisionais do Estado.

Quais os crimes os investigados respondem?

A dupla foi indiciada por quatro homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) qualificados, por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, e seis tentativas de homicídio, incluindo contra uma criança de 3 anos.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou na tarde desta quarta-feira (22) que analisa o inquérito policial. O órgão vai decidir se denuncia os irmãos à Justiça.

Quando os suspeitos foram presos?

O irmão mais velho foi preso no mesmo dia do crime. Segundo o delegado, ele se recusou a prestar depoimento, mas forneceu o próprio celular à investigação.

No aparelho, a polícia descobriu dois telefonemas curtos, de cerca de 30 segundos cada um, entre os dois irmãos por volta das 20h30.

O segundo irmão, mais novo e autor dos disparos, foi detido em 23 de janeiro. Ele havia fugido após o crime.

O que aconteceu no dia da chacina

O delegado José Danezi Neto, responsável pela investigação, relatou como aconteceu a chacina.

“Naquela data, às 18h30, quando chegou a notícia do suicídio, um dos irmãos [o de 38 anos] pegou uma faca e foi até o local. Ele disse que queria matar a cunhada e foi um ‘Deus nos acuda’. Terminado o atendimento da polícia da morte violenta, o outro irmão, questão de poucos minutos, vem e concretiza as ameaças proferida pelo irmão que havia ameaçado com uma faca”.

A residência do irmão que tirou a própria vida fica a cerca de 200 metros do bar e casa aos fundos onde houve os crimes. Pelos depoimentos, a investigação descobriu que o irmão mais velho ficou no local onde aconteceu o suicídio até a saída da Polícia Militar e, depois, ameaçou a todos.

“Ele ficou até o final, saiu por volta de 20h30. Os irmãos trocaram figurinhas, um deles estava no local do suicídio, na rua de trás. O executor estava na casa da mãe, a seis quilômetros. Já estava armado, com espingarda. Os dois trocam mensagens e o cara aparece lá [no local da chacina]”, explicou o delegado.

