‘País todo está de luto’, diz brasileiro que mora na Turquia após terremoto com milhares de mortos

Tremor de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira (6). Milhares estão desaparecidos, segundo autoridades dos dois países. Destruição após terremoto na Turquia

O professor brasileiro Luiz Henrique Silva, que mora na Turquia, diz que o clima no país é de luto após o terremoto que deixou milhares de mortos na madrugada de segunda-feira (6). Silva, que é de Barretos (SP), é casado com uma turca e diz que todos estão consternados com a tragédia.

“O país todo está em luto, foram decretados sete dias de luto oficial. Os turcos têm uma identidade nacional muito forte. Eles se veem como irmão, de fato, e a minha família, eu sou casado com uma turca, a minha família daqui todos são turcos, eu percebi a dor deles.”

Silva mora na região de Konia, a cerca de 650 quilômetros do epicentro do tremor. Segundo ele, a área é considerada segura porque está relativamente distante das placas tectônicas ao Sudeste e ao Norte, na região de Istambul.

Embora nenhum familiar tenha ficado ferido, a tristeza tomou conta de todos, diz o professor. “Todos estavam muito tristes, chorando, pensando em como se mobilizar para mandar ajuda. Há um clima de tristeza generalizado, mas as pessoas estão agindo de forma muito apressada porque há, ainda, a dificuldade do frio. Muitas pessoas estão padecendo por causa das baixas temperaturas”, afirma.

O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e o Noroeste da Síria foi tão forte quanto um registrado no país em 1939 e que vitimou mais de 30 mil pessoas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Milhares estão desaparecidos. O epicentro foi a 10 quilômetros da superfície, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências – esta é uma profundidade considerada baixa, muito próxima ao solo, e pode explicar, em parte, o tamanho da destruição provocada.

O epicentro do tremor foi no povoado de Kahramanmaras, próximo à cidade de Gaziantep, no Sudoeste da Turquia, bem perto da fronteira com a Síria, e atingiu um raio de cerca de 250 km.

O tremor também foi sentido em Israel, Chipre e no Líbano.

Terremoto mata mais de mil pessoas na Turquia e na Síria

Todos irmãos

Em Barretos, o líder religioso Mohanad Al Huseein acompanha as notícias da Síria, onde está grande parte da família dele e da mulher. No Brasil há dois anos, onde se dedica à comunidade muçulmana no interior de São Paulo, Al Huseein ora pelas vítimas e pelos familiares delas, independentemente da religião.

“A situação é muito feia, não só com muçulmanos, com todas as religiões. Dói. Você vê seu país em vídeos, nas fotos, na gravação de amigos que mandam, destruiu rápido. Agora a situação de todo mundo é igual: cristãos, judeus, muçulmanos, todos iguais. A coisa dói mesmo. Todos iguais na mesma situação, no mesmo local, no mesmo país. Eles são meus irmãos, todos.”

A cunhada de Huseein, que mora em Alepo, na Síria, precisou abandonar a casa com a família por causa do risco de desabamento do imóvel. Desabrigados, eles ainda não sabem para onde ir.

O líder religioso Mohanad Al Huseein ora em Barretos, SP, pelas vítimas do terremoto na Síria e na Turquia

Ajuda humanitária

Vice-presidente da mesquita em Barretos e presidente da Associação dos Juristas Islâmicos no Brasil, Girrad Samour, mobiliza a comunidade para angariar fundos e enviar às autoridades no país para colaborar com a ajuda humanitária às vítimas.

“Nós, da Associação dos Juristas Islâmicos, estamos com o ICP, que é o Instituto Cinco Pilares, que irá angariar fundos para remeter para a Turquia e para a Síria. Toda pessoa que tiver condições e quiser auxiliar, é só entrar no site e terá todas as informações. Não é só para muçulmanos, principalmente porque há outras religiões que são afetadas, não só muçulmanos, há cristãos na Síria. Como nós ajudamos não muçulmanos esperamos que agora se identifique o ser humano e não a religião que ele pratica. Nós vivemos em sociedade, a dor do outro é a nossa dor.”

Turquia está localizada em cima de falhas geológicas que deixam o país suscetível a terremotos

