Países produtores de petróleo anunciam corte de produção, e efeitos podem chegar aos combustíveis no Brasil

Arábia Saudita e outros produtores da Opep+ anunciam cortes voluntários na produção de petróleo; subida dos preços pode encarecer combustíveis, fazendo aparecer a reoneração de impostos à gasolina. A Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo da Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) anunciaram neste domingo (2) que vão cortar a produção em cerca de 1 milhão de barris por dia.

A redução começa em maio e deve ir até o fim do ano. Sauditas e russos devem cortar 500 mil barris diários cada.

A redução da oferta de petróleo no mercado internacional deve causar um choque de preços, o que pode impactar os valores dos combustíveis no Brasil.

Aumento de preço do petróleo no mercado internacional pode causar impacto no Brasil

No fim de fevereiro, o governo retomou a cobrança de impostos federais sobre a gasolina. De início, os preços cobrados nos postos subiram, mas nas últimas semanas tiveram queda.

Os levantamentos semanais da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostram que o litro da gasolina custava, em média, R$ 5,08 na semana anterior à volta dos impostos. Duas semanas depois, o preço havia subido para R$ 5,57. Na semana passada, estava em R$ 5,48.

Ainda assim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, ficou em 0,69% em março, puxado justamente pelo preço da gasolina.

O resultado só não foi pior porque o preço do petróleo no mercado internacional, usado como referência pela Petrobras para vender combustível às refinarias no Brasil, estava “comportado”.

O barril do tipo Brent fechou a sexta-feira (31) custando US$ 79,77. No auge da crise de preços dos combustíveis em 2022, turbinada pela guerra na Ucrânia, chegou a US$ 140.

Agora, o ministério da energia saudita disse em comunicado que o corte voluntário foi uma medida de “precaução”, destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo. Isso porque os preços da commodity acumulam quedas sempre que há indícios de recessão na economia global, em especial nos países desenvolvidos.

A perspectiva de recessão não é nova, mas ela foi intensificada com os recentes receios de crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, que poderiam frear ainda mais as economias impactadas pela alta recente dos juros.

Na sexta, os preços já haviam retornado ao nível anterior à crise bancária, com alívio do sentimento de que o problema pode ser maior. Agora, há um novo impulso de preço, dado por uma redução de oferta.

Prévia da inflação desacelera e fica em 0,69% em março, puxado por gasolina

Reoneração suavizada

Os preços da gasolina no Brasil são formados pelo preço cobrado pela Petrobras às refinarias, pelos impostos estaduais e federais, e pelos lucros de distribuidoras e revendedoras. (relembre aqui)

Com essa equação, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva desfrutou de duas operações casadas para amortecer a alta no fim de fevereiro: trazer de volta os impostos federais do combustível e, ao mesmo tempo, reduzir o preço cobrado pela Petrobras às refinarias.

Em outras palavras: quando o governo precisou retomar a arrecadação, conseguiu também reduzir o valor final pelo lado da Petrobras, porque o petróleo estava com preços em queda no mercado internacional.

A estatal anunciou o reajuste de preço da gasolina no dia 28 de fevereiro, um dia antes da reoneração entrar em vigor. De acordo com nota da empresa, essas reduções tinham o objetivo de buscar o equilíbrio dos preços com os mercados nacional e internacional, “através de uma convergência gradual”.

“A companhia, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, informou a empresa em nota oficial.

O mercado deve precificar nesta segunda-feira (3) qual será o impulso nos preços do petróleo.

Segundo relatório de sexta-feira da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina brasileira está sendo vendida por um valor 2% abaixo do mercado internacional. Ou seja, seguindo a mesma lógica de fevereiro, há uma pressão no horizonte para acompanhar os preços internacionais.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, apresenta novo arcabouço fiscal nesta quinta-feira (30)

Dólar é importante

A reoneração da gasolina foi a primeira vitória de Fernando Haddad (PT) no cargo de ministro da Fazenda. Ele travou uma batalha contra a ala política de seu próprio partido, que via na retomada dos impostos federais uma ameaça de disparo da inflação.

Com uma nova pressão no preço do petróleo, Haddad pode evitar o desgaste com uma melhora do câmbio. O real desvalorizado é o outro fator importante que pode elevar o preços dos combustíveis no Brasil, já que o barril de petróleo é negociado em dólar.

Na sexta-feira, o dólar fechou em queda pelo sexto pregão consecutivo, repercutindo o novo arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica do governo federal. A moeda norte-americana recuou 0,55%, cotada a R$ 5,0691.

O resultado renovou o menor patamar do dólar desde o dia 2 de fevereiro, quando fechou o pregão cotado a R$ 5,0444.

