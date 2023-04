Paixão de Cristo de Piracicaba distribui 1,3 mil ingressos gratuitos neste sábado; veja como conseguir

Cada pessoa pode retirar até dois ingressos para a tradicional peça apresentada na Semana Santa, entre os dias 6 e 9 de abril. Paixão de Cristo de Piracicaba

Fran Camargo/Arquivo pessoal

A organização do espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba (SP) vai distribuir 1.300 ingressos gratuitos para as apresentações deste ano. A entrega acontece neste sábado (1º), na bilheteria que ficará em frente ao barracão do Salão de Humor, no Engenho Central. O horário é das 14h às 17h, ou até o fim das cortesias.

Cada pessoa terá direito a retirada de dois convites e é preciso apresentar o CPF. Não é preciso fazer a troca da cortesia por ingressos na bilheteria, como acontecia em anos anteriores.

As apresentações da 33ª edição da Paixão de Cristo acontecem entre os dias 6 e 9 de abril, às 20h. Na sexta-feira (7) haverá também uma sessão extra durante a tarde, às 17h.

As vendas antecipadas tem início nesta sexta-feira (31), a compra pode ser feita pelo site (clique aqui). Os valores para arquibancada são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com adicional de taxas do site.

Há também a opção de cadeira numerada, com a possibilidade de entrar duas horas antes do início da apresentação. Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), com adicional de taxas do site.

Também serão vendidos ingressos diretamente na bilheteria do evento que ficará instalada no Engenho Central. Nos dias de apresentação, ela funcionará até 30 minutos antes do início.

Dúvidas e mais informações sobre ingressos podem ser adquiridas pelo telefone (19) 3413-7888.

Serviço

O que: 33ª edição da Paixão de Cristo de Piracicaba

Quando: de 6 a 9 de abril, às 20h. No dia 7 há também sessão extra às 17h.

Onde: Engenho Central de Piracicaba

Vito Califano