Palazzo Montemartini sotto i riflettori: un successo enorme per l’evento in collaborazione con Skylimit Rent e Caschera SPA

Dedicarsi dei momenti di piacere è probabilmente la forma di lusso più elevata che ci si possa concedere. Questo il claim di una serata unica a dir poco.

Giovedì 3 novembre 2022, infatti, gli eleganti spazi di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, sono stati teatro di un evento dedicato al lusso contemporaneo, a quei piaceri che rendono la vita un dono prezioso, da assaporare senza fretta, concedendosi il bene più pregiato che abbiamo: il tempo. Tempo per concedere ai nostri sensi il piacere di una coccola in SPA, delle piccole attenzioni e dei dettagli di un hotel 5 stelle, del brivido della guida, in tutta sicurezza, di una supercar, frutto straordinario dell’ingegneria meccanica, delle esperienze gustative che deliziano il palato.

A questa ricerca del tempo per noi stessi, come vero elemento del lusso contemporaneo, è stato dedicato l’evento ideato e prodotto da Palazzo Montemartini Rome, Skylimit Rent e Caschera SPA.

Una serata all’insegna dell’eleganza, occasione, per gli organizzatori ed i partner, per presentare le prossime attività attraverso un vero e proprio percorso sensoriale, tra il giardino segreto dell’hotel e il suo Senses Restaurant & Lounge Bar, costellato di tante piccole attenzioni al proprio benessere fisico e spirituale, tra il confort di un hotel 5 stelle e la sua offerta enogastronomica, tra le coccole di una prestigiosa Luxury SPA e le emozioni adrenaliniche della guida di strepitose supercars.

Un evento dedicato a donne e uomini ordinariamente speciali, capaci di amarsi, di comprendere l’importanza del proprio benessere, persone speciali che desiderano dedicare tempo alla cura della propria immagine nei dettagli, per meglio relazionarsi con sé stessi e con gli altri, concedendosi il piacere di farsi il regalo più prezioso: un po’ del loro tempo migliore.

Le supercars esposte all’ingresso dell’hotel hanno accolto gli ospiti che hanno potuto visitare l’hotel e la spa, prenotare trattamenti ed informarsi sulle possibilità di noleggio ideate per gli ospiti dell’evento.

Le calde atmosfere create dagli allestimenti realizzati dalla Event & Wedding Planner Paola Canale, le architetture luminose e le note lounge della selezione musicale dell’hotel, hanno tracciato emozionanti suggestioni per i selezionatissimi ospiti che hanno vissuto una esperienza immersiva, sorseggiando un cocktail, degustando una selezione di prestigiose etichette delle Cantine Statti e assaporando le sfiziose prelibatezze dello chef del Senses, il ristorante di Palazzo Montemartini Rome.

