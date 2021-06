paleocovid,-un’epidemia-di-coronavirus-anche-nel-paleolitico

Uno studio genomico svela la presenza di un’altra epidemia di coronavirus, che si è manifestata nell’Asia orientale. Ma stavolta parliamo di ben 20mila anni fa

(foto: PixxlTeufel via Pixabay)

I coronavirus facevano già danni nella preistoria. Un nuovo studio condotto da biologi e genetisti svela un’epidemia di un coronavirus – non certo Sars-Cov-2 – che si è manifestata ben 20mila anni fa, nella preistoria e precisamente nell’ultima parte del Paleolitico. La ricerca, cui hanno preso parte l’università dell’Arizona e quella di Adelaide, in Australia, è frutto di un’indagine che combina genomica, biologia, statistica e analisi dati. Mediante la ricostruzione della storia e delle mutazioni dei coronavirus lo studio, pubblicato su Current Biology, mette in luce che i nostri geni hanno cominciato a interagire con i coronavirus già diverse migliaia di anni fa e che 20mila anni fa era in corso un’epidemia. Tornare alle radici può essere utile per capire meglio come evolvono e come si comportano questi e altri patogeni.

Il genoma un po’ come gli anelli di un albero

La storia ci aiuta a capire l’attualità e questo è vero anche nell’ambito della medicina, dei virus e non solo. I ricercatori hanno raccolto dati provenienti dal 1000 Genomes Project, un progetto nato nel 2008 che fornisce il più vasto catalogo al mondo sulle variazioni genetiche della nostra specie. Gli autori hanno considerato 26 popolazioni, studiando per ciascuna specifiche caratteristiche del dna e in particolare la presenza di elementi genetici legati ai coronavirus. Nell’indagine sono stati utilizzati anche due modelli e test statistici per rielaborare e riordinare l’ampia quantità di dati. “Il genoma umano moderno contiene informazioni sull’evoluzione che includono indizi risalenti a decine di migliaia di anni”, spiega Kirill Alexandrov, docente all’università dell’Arizona, “allo stesso modo in cui studiando gli anelli di un albero si ottengono informazioni sulle condizioni e il modo in cui è cresciuto”.

Il coronavirus nel dna dei nostri antenati asiatici

Insomma, non deve stupirci – se non nella misura in cui la scienza è sempre più rivoluzionaria – che dal dna possano scoprirsi epidemie di 20mila anni fa. Dall’indagine risulta che decine di geni umani nelle popolazioni dell’Asia orientale hanno iniziato a interagire con i geni dei coronavirus a quell’epoca e dunque il genoma conteneva già tracce di questi patogeni. Questa interazione significativa è prova della presenza di un’epidemia limitata però alle popolazioni dell’est asiatico. È interessante notare, come fanno anche gli autori, come le epidemie dovute a coronavirus emergano più spesso in regioni asiatiche – pensiamo non solo a Covid-19, ma anche a Sars e a Mers, tutte causate da coronavirus.

Alla radice delle epidemie anche per capire meglio il presente

Le ragioni di questo fenomeno sono ancora da comprendere e gli scienziati sottolineano che non necessariamente la scoperta implica che queste popolazioni siano geneticamente più suscettibili. Gli autori rimarcano che nel caso di Covid-19 è dimostrato che hanno contribuito diversi fattori socio-economici, come la risposta dei singoli paesi e dei sistemi sanitari, la capacità di testare e tracciare le persone contagiate, fattori individuali – senza dimenticare che fino a poco tempo fa, in un passato non lontano, gli spostamenti non erano così facili.

L’aspetto da sottolineare è che studi di questo genere possono aiutare a identificare virus che hanno colpito i nostri antenati e che potrebbero anche ricomparire, in forme diverse, causando nuovi focolai ed epidemie. Per questa ragione, analisi storiche sull’evoluzione possono essere d’aiuto anche per la medicina moderna.