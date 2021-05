palermo,-mattarella-a-infermieri-e-medici:-“grazie-per-quello-che-fate”

Il presidente della Repubblica ha visitato ieri l’hub vaccinale della Fiera.

“Continuate a lavorare. Grazie davvero per quello che fate”. Incoraggia e non smette di ringraziare medici e infermieri, Sergio Mattarella, ieri in visita all’hub vaccinale della Fiera di Palermo, in compagnia del governatore siciliano Nello Musumeci, del sindaco Leoluca Orlando e del commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa. “Questa visita ci ripaga di tanti sacrifici – ha detto il dottor Rosario Iacobucci, referente medico dell’hub –. Le parole del presidente sono state accorate, come sempre. Una grande carica di energia”.

“Il Capo dello Stato si è complimentato soprattutto per la bella iniziativa di vaccinare gli emarginati – ha spiegato Musumeci –. Tante altre Regioni hanno poi seguito il nostro esempio. Un’iniziativa di grande solidarietà, l’ha definita Mattarella”. E il commissario Costa ha fatto una stima incoraggiante delle vaccinazioni avvenute nel sito palermitano: “Oggi raggiungeremo 230mila vaccinati in questo hub: un terzo della popolazione di Palermo. Ieri, abbiamo fatto 6.500 somministrazioni in un giorno”.

Fonte: Nurse Times

