palestra-mai-usata-a-macerata:-la-protesta-dei-bambini-davanti-alla-scuola

Macerata, 1 aprile 2023 – “Ci avete delusi. Vogliamo la palestra. È un nostro diritto”. Lo gridano i piccoli alunni della scuola elementare IV Novembre di via Spalato, davanti alla nuova struttura, inaugurata a gennaio ma mai utilizzata: infatti, il Comune non ha ancora consegnato le chiavi al preside Milco Calzetti.

Il problema? “Lungaggini di ordine tecnico e amministrativo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori -, la consegna avverrà la settimana dopo Pasqua”.

Ma i piccoli non ci stanno. La protesta parte proprio da loro, in particolare dagli alunni della quinta: “Ci hanno fatto vedere la palestra nuova – dicono – e adesso rischiamo di non metterci piede affatto, tra due mesi la scuola finisce”.

La manifestazione si è allargata anche ai bimbi degli altri anni. E così stamattina, all’uscita alle 12.30, gli alunni si sono radunati davanti alla palestra, armati di cartelli e della propria voce: “Perché l’avete inaugurata se non è pronta?” si legge su alcuni striscioni colorati realizzata dai bimbi. E ancora: “Ce lo avevate promesso. Facciamo la protesta, vogliamo la nostra palestra”.

Anche i genitori sono delusi: “La consegna continua a slittare – dicono -, vorremmo risposte certe da parte dell’amministrazione. Aspettiamo di vedere se davvero ci daranno le chiavi dopo Pasqua. I bambini poi, soprattutto quelli di quinta, si sono sentiti presi in giro, oltre al fatto che senza palestra non si possono svolgere attività motorie fondamentali, l’atrio della scuola non è adatto”.



