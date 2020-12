palestre-chiuse?-quali-attrezzi-non-possono-mancare-per-allenarsi-tra-le-mura-di-casa

Tra un lockdown prima e un’Italia divisa in zone colorate poi, a risentirne sono stati anche gli amanti della forma fisica. Gli allenamenti, certo, si possono fare anche in casa, in tempi difficili ci si arrangia, ma andare in palestra, utilizzare attrezzature professionali è tutta un’altra cosa. Questo è indubbio. In molti hanno cercato di arraggiarsi come potevano, tra casse e bottiglie d’acqua e workout online.

In questa situazione, c’è chi ha pensato anche di crearsi una mini palestra in casa, acquistando degli attrezzi che permettessero di allenare il proprio fisico (quasi) come si frequentasse la sala attrezzi di fiducia. Non è affatto difficile e i costi sono anche piuttosto contenuti: su eBay.it, il marketplace in cui si vende e si acquista, è possibile trovare una vasta selezione di manubri, elastici, panche, bilancieri e pesi che vi permetteranno di allenarvi, senza dover spendere delle cifre folli.

Come creare la tua palestra “home made”

Ma quali sono gli attrezzi che non possono assolutamente mancare nella vostra palestra fai da te in casa? Molto dipende dal tipo di allenamento e workout che siete soliti fare con il vostro istruttore o personal trainer, di certo non è possibile prescindere da un set di manubri antiscivolo, utilizzabili in modo pratico anche in casa. Per allenare bicipiti, tricipi e spalle sono indispensabili: senza dover aggiungere dischi ed armeggiare con mollettoni vari, è possibile acquistare a prezzi contenuti pesi da 0,5 fino a 10 chili.

Se non avete molto spazio in casa e dovete fare di necessità virtù, a venirvi in aiuto sono le fasce elastiche. Di diversi colori e lunghezze, la loro caratteristica principale sono i livelli di resistenza, che permettono di cimentarsi in esercizi più o meno complessi; è per questo che solitamente sono venduti in set di 3 o 5 fasce, da quelle più facilmente allungabili a quelle che richiedono una maggior tensione. Vi stupirà sapere come con poche fasce sia possibile allenare in modo completo tutto il corpo; se siete dei neofiti online è possibile recuperare facilmente moltissimi tutorial e workout per addentrarsi in questo tipo di allenamento e appassionarsi. È possibile trovare moltissimi set di bande elastiche che:

permettono di tonificare e allungare i muscoli

possono essere utilizzati per rafforzare braccia, gambe, addominali, glutei

sono utilizzabili in casa o all’aria aperta (in giardino o al parco)

Un buon allenamento a corpo libero, a dirla tutta, potrebbe essere più che sufficiente se il vostro obiettivo è quello di perdere peso. In questo senso, l’attività cardio può essere facilitata con l’utilizzo di una pedana da step. Si tratta di un accessorio pratico e anche piuttosto economico (forse un po’ ingombrante), che favorisce un allenamento che evita l’impatto diretto col suolo e può essere utilizzato per allenare i glutei, le gambe, e con un po’ di fantasia si può configurare come accessorio sportivo per tenere in movimento tutte le parti del corpo. Una garanzia, non è un caso che ogni palestra proponga corsi base o avanzati di step; perché non sfruttarlo anche nella propria palestra casalinga?

Gli altri indispensabili

Se siete invece degli sportivi avanzati e avete bisogno di un’attrezzatura più varia e, soprattutto, meno basica, nella vostra mini palestra “home made” non possono mancare: