Palinsesti Rai 2021-2022: tutti i programmi, tra conferme e tante novità

Si è tenuta oggi la conferenza stampa dei palinsesti Rai 2021-2022. Un’offerta presentata a tutto tondo, con le fiction in arrivo, le novità di RaiPlay e naturalmente tutti i programmi della prima serata e non solo. BubinoBlog ha riportato tutti i titoli che terranno compagnia al pubblico nelle sere autunnali e invernali, dove torneranno in onda tanti programmi molto amati. A partire da Tale e Quale Show, una conferma scontata visto che si parla già del cast della nuova edizione. La data d’inizio del programma di Carlo Conti è fissata al 17 settembre, il giorno successivo debutterà Alessandro Cattelan in Rai con Da Grande.

Il programma di Cattelan di cui si parla ormai da tempo è la prima novità della prossima stagione. Andrà in onda in due serate, due sabato sera: il 18 settembre e il 25. Saranno solo due puntate, come specificato da Stefano Coletta, perché il programma è nato così. Il progetto è nato con due serate, come fosse una miniserie. Oltre a I Soliti Ignoti, Amadeus tornerà in prima serata con un programma tutto nuovo, si chiama Arena 60-70-80 e sarà uno show musicale in onda il 2 e il 9 ottobre.

Flavio Insinna condurrà Serata Prodigi Unicef, in onda mercoledì 17 novembre. I protagonisti saranno dodici giovani artisti che si esibiranno nelle loro specialità e ci sarà una giuria a giudicarli. Confermati Ballando con le Stelle (16 ottobre), The Voice Senior (19 novembre), Sanremo Giovani (16 dicembre) e gli speciali Telethon, il 12 e il 19 dicembre. Torna anche Alberto Angela con Meraviglie, a partire dai primi giorni dell’anno 2022. Angela sarà impegnato anche sabato 25 dicembre con Stanotte a Napoli, dopo le altre serate-evento su Firenze, Venezia, Pompei, eccetera.

Ovviamente ci saranno Sanremo 2022 e l’Eurovision Song Contest, ma su questi due importanti appuntamenti non sono stati rivelati dettagli. Coletta ha spiegato che sono ancora al lavoro per trovare i conduttori di Sanremo e Eurovision e per l’evento internazionale anche la giusta città che potrà ospitarlo. Tutto è ancora da decidere, molto probabilmente si preferirà affidare le conduzioni a persone diverse essendo due eventi a distanza ravvicinata tra loro.

Tra gli altri programmi Rai della stagione 2021-2022 ci saranno anche S’è fatta notte, Voglio essere un mago, Kalipè, Liberi tutti, Quelli che, Il collegio, I lunatici, Ti sento, Tonica, Da Aosta ai 4000, Menti criminali, Che tempo che fa, Via dei matti, Le parole della settimana, Lui è peggio di me, Che Succ3de?, La versione di Fiorella (con la Mannoia), Mood, Allora in onda, Sono italiana ma voglio smettere, Euforia, Revolutios, The Unxplained e Festival. Quelli che il calcio lascerà la domenica e passerà al lunedì sera.

I programmi Rai del daytime, conferme per la stagione 2021-2022

Per quanto riguarda i programmi in onda durante la giornata, è stato confermato Alberto Matano a La Vita in Diretta. Super confermata anche Mara Venier a Domenica In, con una novità molto importante. Ci saranno Porta a Porta, Uno Mattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno, Ore 14, Agorà, Cartabianca, Detto Fatto e tanti altri. Non potrebbero mai mancare Mi manda Raitre, Chi l’ha visto?, Un giorno in pretura, Tv Talk, I Fatti Vostri e molti altri. Roberto Saviano condurrà Insider. Simona Ventura e Paola Perego condurranno Tutto Fa Domenica.