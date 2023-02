Palmas começa a aplicar vacina bivalente da Pfizer contra Covid-19 em grupos prioritários; confira

Imunizante estará disponível em 15 unidades de saúde. Veja os locais, horário e quem pode se vacinar. Vacinas bivalentes da Pfizer possuem tampa cinza

Reprodução/Pfizer Canadá

A partir de segunda-feira (27) a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas vai disponibilizar a vacina bivalente da Pfizer para vacinação dos públicos prioritários, a partir dos 12 anos, e idosos com mais de 60 anos. O imunizante é o mais atualizado para combater a Covid-19.

Para receber essa nova vacina é preciso estar em algum dos seguintes grupos prioritários e ter mais de 12 anos:

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e os seus trabalhadores;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas (45 dias pós-parto);

População privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação da liberdade;

Pessoas com deficiência permanente;

Imunocomprometidos;

Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos (independente de residir no território).

Segundo a secretaria, para receber a Pfizer Bivalente a pessoa deverá ter recebido duas doses das demais vacinas disponíveis com intervalo mínimo de quatro meses da última dose.

Também estarão aptos aqueles que não foram vacinados ou que tenham apenas uma dose das demais vacinas. Neste caso, devem iniciar ou completar o esquema com duas doses para garantir o reforço com a vacina bivalente.

A vacina bivalente estará disponível em uma das 15 Unidades de Saúde da Família (Veja a lista abaixo), das 8h às 17h. É preciso levar os documentos pessoais, cartão do SUS e documentos que comprovem a condição. Confira a documentação para cada caso.

O município também destacou que as demais programações de vacinação anticovid, com as outras vacinas, também seguem nas unidades.

Unidades disponíveis das 8h às 17h:

USF Arno (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Laurides Milhomem

USF Eugênio Pinheiro

USF Jose Hermes

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

USF Taquari

USF Mariazinha (Buritirana)

USF Walter Morato (Taquaruçu)

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande) – somente às quintas feiras

