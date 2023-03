Palmas contabiliza 279 milímetros de chuva em fevereiro e supera média dos últimos 30 anos, aponta balanço

Durante o mês, foram 14 dias de chuva, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Temporal derrubou árvore no centro de Palmas

Choveu bastante no mês de fevereiro em Palmas. Segundo um balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou 14 dias de chuva, um total de 279,7 milímetros.

Os dados apontam que esse total acumulado é 8% acima da normal climatológica, a média de chuva contabilizada em fevereiro, nos últimos 30 anos, que é de 260 mm. Ou seja, o saldo positivo é de um volume de 19,7 mm.

Ainda conforme o Inmet, o maior acumulado de chuva em 24 horas foi registrado no dia 12, com 45,8 mm.

No dia 21, o temporal derrubou árvores e causou transtornos em algumas regiões da cidade. Imagens feitas pela TV Anhanguera mostraram que pontos da Avenida Teotônio Segurado também ficaram alagados.

O Corpo de Bombeiros informou que não houve emergências relacionadas ao temporal, mas os militares trabalham durante a noite para retirar árvores que caíram em diferentes lugares.

Quanto às temperaturas, a maior temperatura máxima foi de 35,9°C, registrada nos dias 13 e 14, e a menor foi de 28,2°C, registrada no dia 22.

Enquanto a menor temperatura mínima foi de 21,2°C no dia 27 e a maior foi de 24,5°C no dia 14.

