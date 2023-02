Palmas tem aumento de 220% no número de homicídios nos primeiros 35 dias do ano

Na capital tinham sido cinco mortes violentas de 1º de janeiro a 5 de fevereiro do ano passado. Neste ano, são16 assassinatos. A maioria dos crimes ocorre na região sul de Palmas. Número de homicídio sobe 220% em relação ao mesmo período de 2022, em Palmasja2

Nos primeiros 35 dias do ano o Tocantins registrou 50 assassinatos. O número de mortes é 6,38% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Se forem considerados apenas os homicídios que aconteceram em Palmas o crescimento foi muito maior, chegando a 220%.

Na capital tinham sido cinco mortes violentas de 1º de janeiro a 5 de fevereiro do ano passado. Neste ano, são16 assassinatos. A maioria dos crimes ocorre na região sul de Palmas.

Três homens foram mortos só no último final de semana. Duas vítimas estavam na frente de uma casa no bairro Recanto das Araras 1 e foram identificadas como Caio Ferreira Guimarães, de 23 anos, e Douglas Henrique da Silva Santos, de 22 anos.

No outro assassinado um homem de 31 anos foi morto no setor Santa Bárbara. Ele usava tornozeleira eletrônica. Todos foram assassinados a tiros.

Segundo a polícia, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Até o momento nenhum dos suspeitos dos homicídios foi preso. A Polícia Militar disse que a região recebeu reforços para combater a criminalidade.

“O autor ou futuro autor, quando está determinado, simplesmente aguarda que a viatura passe e depois vai cometer o crime. É um caso que não é aleatório […] O 6º Batalhão, inclusive, recebeu recentemente quase 50 homens para reforçar o policiamento. Não temos falta de viatura, falta de pessoal ou armamento. Isso é um fato”, comentou o porta-voz da PM, Major Marcos Morais.

Ainda assim, a população cobra mais policiamento. “Se passa é em um horário que a gente não vê porque em um horário que a gente possa ver não está passando quase ninguém”, reclamou o aposentado Raimundo Ferraz.

Segundo a polícia militar, a maioria das vítimas é do sexo masculino, tem entre 20 e 30 anos, e muitos têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Para o doutor em direito Tarsis Barreto é necessário investir em segurança pública, além da repressão.

“Políticas sociais que promovam, por exemplo, o acesso desses jovens a oportunidade de emprego e lazer. Ou seja, pensar a segurança pública não apenas sob o ponto de vista repressivo, mas também preventivo”, comentou.

O que diz a Polícia Civil

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO) reitera que todos os casos de homicídios e tentativas de homicídios, ocorridos na cidade de Palmas nas últimas semanas, estão sendo devidamente investigados.

Todos os esforços têm sido envidados pelas equipes da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP Palmas no sentido de elucidar todos os crimes, independentemente do perfil das vítimas, o mais rapidamente possível.

A SSP-TO ressalta que foi constatado um aumento dessas ocorrências relacionadas ao crime organizado. Diante disso, a Polícia Civil tem realizado operações com o objetivo de reprimir esse tipo de criminalidade, além de reforçar as equipes que atuam nas delegacias especializadas, a exemplo do aumento do efetivo da 1ª DENARC, ocorrido nos últimos dias.

